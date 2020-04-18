2649 человек заболели COVID-19 за 18 апреля в Москве. Всего в России — 4785. Список регионов

В Новосибирской области 10 человек. И один умер. Всего в регионе уже умерло трое.

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 785 в 79 регионах

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 785 в 79 регионах.

Распределение по субъектам

1. Москва

2649

2. Московская область

428

3. Санкт-Петербург

139

4. Республика Мордовия

62

5. Чеченская Республика

60

6. Нижегородская область

59

7. Ставропольский край

54

8. Тверская область

49

9. Краснодарский край

45

10. Красноярский край

45

11. Республика Дагестан

44

12. Магаданская область

44

13. Рязанская область

41

14. Республика Марий Эл

40

15. Республика Башкортостан

39

16. Тюменская область

39

17. Хабаровский край

38

18. Республика Ингушетия

36

19. Астраханская область

35

20. Орловская область

34

21. Ленинградская область

34

22. Ханты-Мансийский АО

33

23. Тамбовская область

32

24. Тульская область

30

25. Калужская область

29

26. Республика Северная Осетия

29

27. Ростовская область

29

28. Брянская область

28

29. Чувашская Республика

27

30. Пермский край

26

31. Курская область

25

32. Ярославская область

24

33. Воронежская область

22

34. Кабардино-Балкарская Республика

22

35. Липецкая область

21

36. Пензенская область

21

37. Кировская область

20

38. Оренбургская область

20

39. Республика Коми

19

40. Ульяновская область

19

41. Приморский край

18

42. Волгоградская область

17

43. Республика Татарстан

16

44. Владимирская область

15

45. Ивановская область

15

46. Республика Калмыкия

14

47. Смоленская область

13

48. Белгородская область

11

49. Калининградская область

11

50. Саратовская область

11

51. Свердловская область

11

52. Алтайский край

10

53. Новосибирская область

10

54. Вологодская область

9

55. Республика Бурятия

9

56. Республика Саха (Якутия)

9

57. Республика Хакасия

8

58. Мурманская область

7

59. Иркутская область

7

60. Костромская область

6

61. Республика Карелия

6

62. Новгородская область

6

63. Архангельская область

5

64. Псковская область

5

65. Республика Адыгея

5

66. Ямало-Ненецкий АО

5

67. Омская область

5

68. Удмуртская Республика

4

69. Челябинская область

4

70. Кемеровская область

4

71. Томская область

3

72. Забайкальский край

3

73. Амурская область

3

74. Еврейская АО

3

75. Республика Крым

3

76. Республика Горный Алтай

1

77. Карачаево-Черкесская Республика

1

78. Самарская область

1

79. Курганская область

1

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 36 793 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 3057 человек.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.