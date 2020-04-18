18.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

2649 человек заболели COVID-19 за 18 апреля в Москве. Всего в России — 4785. Список регионов

22:48 18.04.2020 Фото: www.pexels.com
0

В Новосибирской области 10 человек. И один умер. Всего в регионе уже умерло трое.

2649 человек заболели COVID 19 за 18 апреля в Москве. Всего в России 4785. Список регионов
За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 785 в 79 регионах

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 785 в 79 регионах.

Распределение по субъектам

1. Москва

2649

2. Московская область

428

3. Санкт-Петербург

139

4. Республика Мордовия

62

5. Чеченская Республика

60

6. Нижегородская область

59

7. Ставропольский край

54

8. Тверская область

49

9. Краснодарский край

45

10. Красноярский край

45

11. Республика Дагестан

44

12. Магаданская область

44

13. Рязанская область

41

14. Республика Марий Эл

40

15. Республика Башкортостан

39

16. Тюменская область

39

17. Хабаровский край

38

18. Республика Ингушетия

36

19. Астраханская область

35

20. Орловская область

34

21. Ленинградская область

34

22. Ханты-Мансийский АО

33

23. Тамбовская область

32

24. Тульская область

30

25. Калужская область

29

26. Республика Северная Осетия

29

27. Ростовская область

29

28. Брянская область

28

29. Чувашская Республика

27

30. Пермский край

26

31. Курская область

25

32. Ярославская область

24

33. Воронежская область

22

34. Кабардино-Балкарская Республика

22

35. Липецкая область

21

36. Пензенская область

21

37. Кировская область

20

38. Оренбургская область

20

39. Республика Коми

19

40. Ульяновская область

19

41. Приморский край

18

42. Волгоградская область

17

43. Республика Татарстан

16

44. Владимирская область

15

45. Ивановская область

15

46. Республика Калмыкия

14

47. Смоленская область

13

48. Белгородская область

11

49. Калининградская область

11

50. Саратовская область

11

51. Свердловская область

11

52. Алтайский край

10

53. Новосибирская область

10

54. Вологодская область

9

55. Республика Бурятия

9

56. Республика Саха (Якутия)

9

57. Республика Хакасия

8

58. Мурманская область

7

59. Иркутская область

7

60. Костромская область

6

61. Республика Карелия

6

62. Новгородская область

6

63. Архангельская область

5

64. Псковская область

5

65. Республика Адыгея

5

66. Ямало-Ненецкий АО

5

67. Омская область

5

68. Удмуртская Республика

4

69. Челябинская область

4

70. Кемеровская область

4

71. Томская область

3

72. Забайкальский край

3

73. Амурская область

3

74. Еврейская АО

3

75. Республика Крым

3

76. Республика Горный Алтай

1

77. Карачаево-Черкесская Республика

1

78. Самарская область

1

79. Курганская область

1

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 36 793 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 3057 человек.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Пошел на спад?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМолитву на освящение куличей, пасх и яиц дома дал православным патриарх Кирилл. Текст молитвы 14
22:53 18-04-2020
Молитву на освящение куличей, пасх и яиц дома дал православным патриарх Кирилл. Текст молитвы
2649 человек заболели COVID-19 за 18 апреля в Москве. Всего в России - 4785. Список регионов
22:48 18-04-2020
2649 человек заболели COVID-19 за 18 апреля в Москве. Всего в России - 4785. Список регионов
БердскГде проверить легкие на COVID-19 с помощью компьютерной томографии (КТ) в Бердске, Искитиме и Академгородке? 17
22:45 18-04-2020
Где проверить легкие на COVID-19 с помощью компьютерной томографии (КТ) в Бердске, Искитиме и Академгородке?
БердскЗаболело горло и заложило нос - у меня коронавирус? Что делать при первых признаках ОРВИ рассказала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская 4
22:34 18-04-2020
Заболело горло и заложило нос - у меня коронавирус? Что делать при первых признаках ОРВИ рассказала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская
Перечень пострадавших от коронавируса расширило 18 апреля правительство. Повезло магазинам
22:31 18-04-2020
Перечень пострадавших от коронавируса расширило 18 апреля правительство. Повезло магазинам
Не ходить в храмы призвал верующих патриарх Кирилл. Обращение главы РПЦ к верующим 1
22:30 18-04-2020
Не ходить в храмы призвал верующих патриарх Кирилл. Обращение главы РПЦ к верующим
БердскКак оформить пособие по безработице и получить 3000 рублей на каждого ребенка от Путина в Бердске? 1
22:15 18-04-2020
Как оформить пособие по безработице и получить 3000 рублей на каждого ребенка от Путина в Бердске?
4 785 человек заболели коронавирусом за 18 апреля в России. Умерли 40 больных
22:12 18-04-2020
4 785 человек заболели коронавирусом за 18 апреля в России. Умерли 40 больных
Третья жертва COVID-19: неделю лечился дома 49-летний мужчина в Новосибирске. Он третий умерший от коронавируса 3
22:06 18-04-2020
Третья жертва COVID-19: неделю лечился дома 49-летний мужчина в Новосибирске. Он третий умерший от коронавируса
Христос Воскресе: выстави в окне в пасхальную ночь свечу!
20:46 18-04-2020
Христос Воскресе: выстави в окне в пасхальную ночь свечу!