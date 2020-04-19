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Молитву на освящение куличей, пасх и яиц дома дал православным патриарх Кирилл. Текст молитвы

17:00 19.04.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в».

Молитву на освящение куличей, пасх и яиц дома дал православным патриарх Кирилл. Текст молитвы
Освятить куличи можно в 2020 году дома
Сюжет: Православные обряды
Молитву на освящение куличей, пасх и яиц дома дал православным патриарх Кирилл. Текст молитвы

Молитву на освящение куличей, пасх и яиц дома дал православным патриарх Кирилл. Текст молитвыЕдиницы вместо тысяч прихожан освятили куличи у храмов Бердска 19 апреля. Смотрите видеоЕщё 74 новостей

В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей, пасх, яиц и прочей пасхальной снеди самостоятельно следующим образом:

перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в»,

затем окропить снеди освященной водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Источник: Патриархия.ru

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От редакции

Будете дома освящать?

Илья, 18 апреля 2020 01:27
Всей семьей на самоизоляции
Аноним, 18 апреля 2020 01:39
НВР:
обязательно
Аноним, 18 апреля 2020 03:32
НВР:
Да
Аноним, 18 апреля 2020 05:26
НВР:
Да, обязатедьно.
Аноним, 18 апреля 2020 13:23
НВР:
Да, будем освящать дома.!!
Аноним, 18 апреля 2020 14:14
НВР:
Да, буду, конечно!
Аноним, 18 апреля 2020 14:15
В Москве по сообщению ТАСС полиция будет штрафовать нарушителей режима самоизоляции
Нахождение возле церквей в Москве могут расценить как нарушение самоизоляции
https://tass.ru/obschestvo/8276865?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
На сегодня в Москве заражено уже 24 священника.
Аноним, 18 апреля 2020 21:01
НВР:
Да.
Аноним, 18 апреля 2020 21:37
НВР:
Буду!
Аноним, 18 апреля 2020 22:47
Да
Аноним, 18 апреля 2020 23:14
НВР:
Обязательно!
Аноним, 18 апреля 2020 23:19
НВР:
Такая традиция ничего общего не имеет с тем, что в Библии говорится о Пасхе и о том как ее надо соблюдать. Смысл всего непонятен.
Аноним, 18 апреля 2020 23:34
НВР:
Да!
Маняшка, 19 апреля 2020 00:20
Да я в шоке,из-за КОЕ КОГО людей лишили последней радости в жизни,СВЯТЫНИ!!! Если Вам сужденно ОТЦОМ НАШИМ НЕБЕСНЫМ прожить отведенную часть времени то как бы ты не старался,то по другому не будет!!! ЛЮДИ УПОВАЙТЕ НА ГОСПОДА НАШЕГО И МОЛИТЕСЬ!!!
Вячеслав, 19 апреля 2020 01:35
На Бога надейся а сам не плошай
Аноним, 19 апреля 2020 00:40
Да! НВР:
Аноним, 19 апреля 2020 01:10
Да
Спасибо
❤️‍♂️✝️
Аноним, 19 апреля 2020 01:28
НВР:
Да, буду.
Аноним, 19 апреля 2020 02:09
НВР:Буду дома освящать.
Аноним, 19 апреля 2020 02:55
Да.
Аноним, 19 апреля 2020 11:01
НВР:
Да, обязательно!!!!
Аноним, 19 апреля 2020 13:30
Почему отменили колокольный перезвон? Во время всех эпидемий, на Руси всегда звонили колокола. По чей то указке сначала нас лишили свободы, потом право на работу, право на отдых, а сейчас лишили религии? Где колокольный перезвон????
Аноним, 19 апреля 2020 13:50
НВР:
Да, буду!

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