Дезинфицировали общежитие первой зараженной коронавирусом девушки в Бердскe. Зараженная прилетела из Сочи

Обработку проводила компания по заявке ЦГБ Бердска. Это подтвердили «Курьер. Среда. Бердск» в администрации Бердска.

Следователи не препятствуют работе медицинского учреждения и соблюдают установленный санитарный карантин

Дезинфицировали помещения в доме, где живет зараженная коронавирусом девушка 29 лет. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила заместитель руководителя штаба по противодействию коронавируса в городе Жанна Шурова. Первая зараженная вернулась из Сочи.

Напомним, в Бердске выявлен первый случай коронавируса. Прилетела из Сочи зараженная коронавирусом девушка 29 лет в Бердск. 15 дней лечилась дома. Молодая женщина улетела в Сочи 25 марта по рабочим делам. Она утверждает, что две недели не выходила из дома. Симптомы заболевания на время проходили.

По данным «Курьер. Среда. Бердск», предположительно, зараженная живет в общежитии в Микрорайоне Бердска.

Нам стало известно, что бердская девушка с коронавирусом из общежития, дома секционного типа. Будет ли проводиться дезинфекция в ее жилье и во всем доме, коридорах?

На этот вопрос ответила Жанна Сергеевна 16 апреля.

— Всё обработали. Специализированная организация по договору с ЦГБ. Вчера в 15-20 (15 апреля — прим. авт.), — сказала Жанна Шурова.

Чем именно обработали?

Заместитель руководителя штаба по противодействию распространения коронавируса в городе Владимир Захаров сказал «Курьер. Среда. Бердск», что не знает какими именно средствами обрабатывали дом. Эти вопросы не в его ведомтсве.

— Это не моя компетенция. Эти занимается минздрав и Роспотребнадзор, -уточнил Владимир Николаевич 17 апреля.

Главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская также отметила, что не знает какими средствами.

— Работали по адресу, который был указан Роспотребнадзором. Там была проведена полная дезинфекция подъезда и коридоров, какими веществами проводилась она я не могу сказать. Этим занимается центр дезинфекции, — сказала Алла Николаевна.

«Курьер. Среда. Бердск» в течении двух дней звонил в Роспотребнадзор — в пресс-службу и в отдел дезинфекции — никто из специалистов не брал трубку. Дезинфицирующие вещества остались тайной.