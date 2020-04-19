19.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Дезинфицировали общежитие первой зараженной коронавирусом девушки в Бердскe. Зараженная прилетела из Сочи

22:00 19.04.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
28 29

Обработку проводила компания по заявке ЦГБ Бердска. Это подтвердили «Курьер. Среда. Бердск» в администрации Бердска.

Дезинфицировали общежитие первой зараженной коронавирусом девушки в Бердскe. Зараженная прилетела из Сочи
Следователи не препятствуют работе медицинского учреждения и соблюдают установленный санитарный карантин
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Дезинфицировали общежитие первой зараженной коронавирусом девушки в Бердскe. Зараженная прилетела из Сочи

Дезинфицировали общежитие первой зараженной коронавирусом девушки в Бердскe. Зараженная прилетела из СочиКремль примет решение о продлении режима самоизоляции на следующей неделе, заявил ПесковЕщё 741 новостей

Дезинфицировали помещения в доме, где живет зараженная коронавирусом девушка 29 лет. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила заместитель руководителя штаба по противодействию коронавируса в городе Жанна Шурова. Первая зараженная вернулась из Сочи.

Напомним, в Бердске выявлен первый случай коронавируса. Прилетела из Сочи зараженная коронавирусом девушка 29 лет в Бердск. 15 дней лечилась дома. Молодая женщина улетела в Сочи 25 марта по рабочим делам. Она утверждает, что две недели не выходила из дома. Симптомы заболевания на время проходили.

По данным «Курьер. Среда. Бердск», предположительно, зараженная живет в общежитии в Микрорайоне Бердска.

Нам стало известно, что бердская девушка с коронавирусом из общежития, дома секционного типа. Будет ли проводиться дезинфекция в ее жилье и во всем доме, коридорах?

На этот вопрос ответила Жанна Сергеевна 16 апреля.

— Всё обработали. Специализированная организация по договору с ЦГБ. Вчера в 15-20 (15 апреля — прим. авт.), — сказала Жанна Шурова.

Чем именно обработали?

Заместитель руководителя штаба по противодействию распространения коронавируса в городе Владимир Захаров сказал «Курьер. Среда. Бердск», что не знает какими именно средствами обрабатывали дом. Эти вопросы не в его ведомтсве.

— Это не моя компетенция. Эти занимается минздрав и Роспотребнадзор, -уточнил Владимир Николаевич 17 апреля.

Главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская также отметила, что не знает какими средствами.

— Работали по адресу, который был указан Роспотребнадзором. Там была проведена полная дезинфекция подъезда и коридоров, какими веществами проводилась она я не могу сказать. Этим занимается центр дезинфекции, — сказала Алла Николаевна.

«Курьер. Среда. Бердск» в течении двух дней звонил в Роспотребнадзор — в пресс-службу и в отдел дезинфекции — никто из специалистов не брал трубку. Дезинфицирующие вещества остались тайной.

Мнение читателей
7
18
0
4
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужно было обработать?

Аноним, 17 апреля 2020 10:09
Вот видите. Можно же и без тендера, конкурса.
Аноним, 17 апреля 2020 17:41
Что можно? Все,кого спросили говорят, что не знают чем дезинфицировпли, может водичкой побрызгали?
Raven, 17 апреля 2020 21:28
Святой?
Аноним, 17 апреля 2020 10:14
НВР:
естественно
Аноним, 17 апреля 2020 10:14
Естественно
Аноним, 17 апреля 2020 10:45
Предположительно, что она всех в своей секции перезаразила, кухня, душ,туалет и коридор общие.Обработку сделали только 15 апреля.
BouH, 17 апреля 2020 11:10
А когда нужно было делать?Результаты,судя по форумам,пришли в ночь на 15 апреля?Уостальных 200+ сидящих на карантине дома тоже надо обрабатывать?Кстати в первый день карантина,ну то есть всеобщей самоизоляции, УК в подъездах очень хорошо промывала с хлоркой(глаза щипало),а потом как то успокоились.
Аноним, 17 апреля 2020 11:25
Это подтвердили «Курьер. Среда. Бердск» в администрации Бердска.
- А кто из администрации подвердил - известный на весь Бердск Захаров?)))
Аноним, 17 апреля 2020 11:42
уборщица баба Зина, она там официальный сотрудник администрации и в курсе всего
Аноним, 17 апреля 2020 14:58
Из дома она может не выходила, что конечно не правда , но люди с кем она общалась в доме, ходили в магазины, на работу и т. д.
негодующий, 17 апреля 2020 15:04
а понтов то сколько из-за обыкновенной ОРЗ ...
Андрей, 17 апреля 2020 16:08
Вы знакомы с вирусологией? Есть такое направление в медицине.
Аноним, 17 апреля 2020 16:20
Теперь огромнейшее подозрение на всех жильцов этой общаги, которые "имели счастье", делить с заражённой общее имущество общаги Бердска! Их бы всех протестировать в кратчайшие сроки, лишним точно не будет и начать с её этажа!
Андрей, 17 апреля 2020 16:46
Похоже нас ждет всплеск заболевания(((
Гость, 17 апреля 2020 22:08
А что так? Ты думаешь, они там, в общаге, ели панголинов с летучими мышами?! Вотттэтттоооповороттт!
Кошка, 17 апреля 2020 16:31
Вы уверены что она живёт в общежитии, вчера слышала случайно что нет,где правда?
a.danilov, 17 апреля 2020 16:53
так бывает, когда место фактического проживания не совпадает с местом прописки.
Катя, 17 апреля 2020 23:45
Боровая 100
Аноним, 17 апреля 2020 16:44
Да, туда лучше пока не соваться!
Covid-19, 17 апреля 2020 20:02
Информация о наличии заболевания искажается на стадии диагностики и оттуда же ложные данные передаются в единый центр. В большинстве заведений нет никаких тестов, чтобы диагностировать заболевание.
Справедливая, 17 апреля 2020 22:21
Всё, Микрорайону капец. До этого ходила везде спокойно и без маски, а теперь буду бояться.
Мария, 17 апреля 2020 23:00
Очередной рассадник получили на микрорайоне.
Аноним, 18 апреля 2020 18:35
Думаете вымрет Микрорайон ?
Аноним, 18 апреля 2020 19:11
- Может весь не вымрет, но квартиры обязательно подешевеют, надо будет прикупить, - крикнула Сара Изе, хрустящему мацой на кухне.
"Аноним", 17 апреля 2020 23:09
НВР: "Нужно было обработать?"- Безусловно!

Но! Крайне удивляют и возмущают ответы членов, так называемого "Штаба"!...

1.- "Нам стало известно, что бердская девушка с коронавирусом из общежития, дома секционного типа. Будет ли проводиться дезинфекция в ее жилье и во всем доме, коридорах?

На этот вопрос ответила Жанна Сергеевна 16 апреля.

— Всё обработали. Специализированная организация по договору с ЦГБ. Вчера в 15-20 (15 апреля — прим. авт.), — сказала Жанна Шурова."- Какая, конкретно, специализированная организация?! Чем, конкретно обработали?! Каков срок действия дезинфицирующего препарата?! Дана ли гарантия на произведённую дезинфекцию?! Кто, конкретно, несёт ответственность за произведённую дезинфекцию?!- Фамилия?! Должность?!

2.- "Чем именно обработали?

Заместитель руководителя штаба по противодействию распространения коронавируса в городе Владимир Захаров сказал «Курьер. Среда. Бердск», что не знает какими именно средствами обрабатывали дом. Эти вопросы не в его ведомтсве.

— Это не моя компетенция. Эти занимается минздрав и Роспотребнадзор, -уточнил Владимир Николаевич 17 апреля."- Ну, г-н Захаров, так этот, вообще, уже очень давно, в своих перлах переплюнул Горбачёва и Черномырдина, вместе взятых! Вы прочтите внимательно ответ этого, так называемого "заместителя руководителя", так называемого "Штаба"! Что значит: "... что не знает какими именно средствами обрабатывали дом."?! Что значит: "... Эти вопросы не в его ведомтсве."?! Что значит : "... Это не моя компетенция."?!- Ты, чего несёшь, Захаров?! Тебя, спрашивают не как зама по "ЖКХ" и строительству! Тебя, спрашивают, как заместителя руководителя штаба по противодействию распространения коронавируса в городе! Ты, сам-то слышишь-понимаешь, что говоришь?! Ты, отдаёшь себе отчёт в том, что ты мелешь?!...

3.- "... Главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская также отметила, что не знает какими средствами.

— Работали по адресу, который был указан Роспотребнадзором. Там была проведена полная дезинфекция подъезда и коридоров, какими веществами проводилась она я не могу сказать. Этим занимается центр дезинфекции, — сказала Алла Николаевна."- Ну, и эта "красотка", так же не далеко ушла от Захарова! И эта "красотка", так же ничего толком не знает и ничего толком не может пояснить!

4.- Два зама и главврач города, будучи членами "штаба по противодействию распространения коронавируса в городе", ничегошеньки толком не знают, ничегошеньки толком не могут пояснить! Мне всегда казалось, что любой штаб, это именно то место, куда стекается вся оперативная информация! Это именно то место, где проводится анализ оперативной информации с последующим принятием оперативных решений! Это именно то место, где ВСЁ и ВСЯ держится под контролем и на контроле! Вы, чем там, вообще занимаетесь, господа "хорошие"?! Вы, ЧЁ там в администрации, совсем уже сбрендили?! Вы, ЧЁ людям, вообще, вещаете-транслируете?! Что означают, ваши, ответы в стиле "НЕ ЗНАЮ"?! А, кто ЗНАЕТ?! А, кто не должен, а просто ОБЯЗАН ЗНАТЬ, как не ВЫ?! Это, что за "штаб" такой в стиле "Незнайки"?! Просто, тихий ужас, какой-то! И эти люди "руководят" нашим городом, получая при этом, довольно-таки, не хилые зарплаты?!

P.S.: Лично мне стало ясно только одно!- Как "работают", так и отвечают! Только, за такие ответы, уволить мало! Под Суд отдавать надо!
"Аноним", 18 апреля 2020 20:00
Вот, мне всегда было интересно- а кто минусует в таких случаях?!... Похоже, что "штабисты", сами и минусуют, больше-то, вроде, как не кому?!... А, может, что-то не так написано?!...
Аноним, 18 апреля 2020 01:40
По-любому она где-то покупала продукты. А рядом с ней только продсиб. Сколько продавцов она заразила. И сколько ещё будет
Сергей, 18 апреля 2020 04:11
Очень странный заголовок, первое предложение относительно верно, а вот второе "Зараженная прилетела из Сочи". Это было давно, а относительно недавно "Зараженная приехала из инфекционной больницы №1 г.Новосибирска", вот так пострашнее будет.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскДезинфицировали общежитие первой зараженной коронавирусом девушки в Бердскe. Зараженная прилетела из Сочи 28
22:00 19-04-2020
Дезинфицировали общежитие первой зараженной коронавирусом девушки в Бердскe. Зараженная прилетела из Сочи
200 человек из Таиланда прилетят рейсом S7 19 апреля в Новосибирск. Из Вьетнама 20 апреля 14
21:46 19-04-2020
200 человек из Таиланда прилетят рейсом S7 19 апреля в Новосибирск. Из Вьетнама 20 апреля
БердскЕдиницы вместо тысяч прихожан освятили куличи у храмов Бердска 19 апреля. Смотрите видео 3
21:42 19-04-2020
Единицы вместо тысяч прихожан освятили куличи у храмов Бердска 19 апреля. Смотрите видео
БердскНа 21.00 19 апреля нет новых заболевших COVID-19 в Новосибирской области. Будем ждать 20 апреля 1
21:40 19-04-2020
На 21.00 19 апреля нет новых заболевших COVID-19 в Новосибирской области. Будем ждать 20 апреля
БердскКак оформить пособие по безработице и получить 3000 рублей на каждого ребенка от Путина в Бердске? 7
21:11 19-04-2020
Как оформить пособие по безработице и получить 3000 рублей на каждого ребенка от Путина в Бердске?
БердскТонет Бердск в грунтовых водах: спад подтоплений погребов и огородов ожидают в начале мая 17
21:10 19-04-2020
Тонет Бердск в грунтовых водах: спад подтоплений погребов и огородов ожидают в начале мая
БердскПытавшуюся прыгнуть с 7-го этажа девочку психологи уговорили вернуться в квартиру в Бердске 3
21:09 19-04-2020
Пытавшуюся прыгнуть с 7-го этажа девочку психологи уговорили вернуться в квартиру в Бердске
Коронавирус атакует гемоглобин в эритроцитах: ученые назвали новые тяжелейшие последствия COVID-19 для человека
21:01 19-04-2020
Коронавирус атакует гемоглобин в эритроцитах: ученые назвали новые тяжелейшие последствия COVID-19 для человека
Кремль примет решение о продлении режима самоизоляции на следующей неделе, заявил Песков 2
20:52 19-04-2020
Кремль примет решение о продлении режима самоизоляции на следующей неделе, заявил Песков
БердскКосмос на берегу Бердска: пар, солнце, ручьи, синее небо, хруст льда и минуты счастья
20:36 19-04-2020
Космос на берегу Бердска: пар, солнце, ручьи, синее небо, хруст льда и минуты счастья