Дезинфицировали общежитие первой зараженной коронавирусом девушки в Бердскe. Зараженная прилетела из Сочи

Дезинфицировали помещения в доме, где живет зараженная коронавирусом девушка 29 лет. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила заместитель руководителя штаба по противодействию коронавируса в городе Жанна Шурова. Первая зараженная вернулась из Сочи.
Напомним, в Бердске выявлен первый случай коронавируса. Прилетела из Сочи зараженная коронавирусом девушка 29 лет в Бердск. 15 дней лечилась дома. Молодая женщина улетела в Сочи 25 марта по рабочим делам. Она утверждает, что две недели не выходила из дома. Симптомы заболевания на время проходили.
По данным «Курьер. Среда. Бердск», предположительно, зараженная живет в общежитии в Микрорайоне Бердска.
Нам стало известно, что бердская девушка с коронавирусом из общежития, дома секционного типа. Будет ли проводиться дезинфекция в ее жилье и во всем доме, коридорах?
На этот вопрос ответила Жанна Сергеевна 16 апреля.
— Всё обработали. Специализированная организация по договору с ЦГБ. Вчера в 15-20 (15 апреля — прим. авт.), — сказала Жанна Шурова.
Чем именно обработали?
Заместитель руководителя штаба по противодействию распространения коронавируса в городе Владимир Захаров сказал «Курьер. Среда. Бердск», что не знает какими именно средствами обрабатывали дом. Эти вопросы не в его ведомтсве.
— Это не моя компетенция. Эти занимается минздрав и Роспотребнадзор, -уточнил Владимир Николаевич 17 апреля.
Главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская также отметила, что не знает какими средствами.
— Работали по адресу, который был указан Роспотребнадзором. Там была проведена полная дезинфекция подъезда и коридоров, какими веществами проводилась она я не могу сказать. Этим занимается центр дезинфекции, — сказала Алла Николаевна.
«Курьер. Среда. Бердск» в течении двух дней звонил в Роспотребнадзор — в пресс-службу и в отдел дезинфекции — никто из специалистов не брал трубку. Дезинфицирующие вещества остались тайной.
естественно
- А кто из администрации подвердил - известный на весь Бердск Захаров?)))
Но! Крайне удивляют и возмущают ответы членов, так называемого "Штаба"!...
1.- "Нам стало известно, что бердская девушка с коронавирусом из общежития, дома секционного типа. Будет ли проводиться дезинфекция в ее жилье и во всем доме, коридорах?
На этот вопрос ответила Жанна Сергеевна 16 апреля.
— Всё обработали. Специализированная организация по договору с ЦГБ. Вчера в 15-20 (15 апреля — прим. авт.), — сказала Жанна Шурова."- Какая, конкретно, специализированная организация?! Чем, конкретно обработали?! Каков срок действия дезинфицирующего препарата?! Дана ли гарантия на произведённую дезинфекцию?! Кто, конкретно, несёт ответственность за произведённую дезинфекцию?!- Фамилия?! Должность?!
2.- "Чем именно обработали?
Заместитель руководителя штаба по противодействию распространения коронавируса в городе Владимир Захаров сказал «Курьер. Среда. Бердск», что не знает какими именно средствами обрабатывали дом. Эти вопросы не в его ведомтсве.
— Это не моя компетенция. Эти занимается минздрав и Роспотребнадзор, -уточнил Владимир Николаевич 17 апреля."- Ну, г-н Захаров, так этот, вообще, уже очень давно, в своих перлах переплюнул Горбачёва и Черномырдина, вместе взятых! Вы прочтите внимательно ответ этого, так называемого "заместителя руководителя", так называемого "Штаба"! Что значит: "... что не знает какими именно средствами обрабатывали дом."?! Что значит: "... Эти вопросы не в его ведомтсве."?! Что значит : "... Это не моя компетенция."?!- Ты, чего несёшь, Захаров?! Тебя, спрашивают не как зама по "ЖКХ" и строительству! Тебя, спрашивают, как заместителя руководителя штаба по противодействию распространения коронавируса в городе! Ты, сам-то слышишь-понимаешь, что говоришь?! Ты, отдаёшь себе отчёт в том, что ты мелешь?!...
3.- "... Главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская также отметила, что не знает какими средствами.
— Работали по адресу, который был указан Роспотребнадзором. Там была проведена полная дезинфекция подъезда и коридоров, какими веществами проводилась она я не могу сказать. Этим занимается центр дезинфекции, — сказала Алла Николаевна."- Ну, и эта "красотка", так же не далеко ушла от Захарова! И эта "красотка", так же ничего толком не знает и ничего толком не может пояснить!
4.- Два зама и главврач города, будучи членами "штаба по противодействию распространения коронавируса в городе", ничегошеньки толком не знают, ничегошеньки толком не могут пояснить! Мне всегда казалось, что любой штаб, это именно то место, куда стекается вся оперативная информация! Это именно то место, где проводится анализ оперативной информации с последующим принятием оперативных решений! Это именно то место, где ВСЁ и ВСЯ держится под контролем и на контроле! Вы, чем там, вообще занимаетесь, господа "хорошие"?! Вы, ЧЁ там в администрации, совсем уже сбрендили?! Вы, ЧЁ людям, вообще, вещаете-транслируете?! Что означают, ваши, ответы в стиле "НЕ ЗНАЮ"?! А, кто ЗНАЕТ?! А, кто не должен, а просто ОБЯЗАН ЗНАТЬ, как не ВЫ?! Это, что за "штаб" такой в стиле "Незнайки"?! Просто, тихий ужас, какой-то! И эти люди "руководят" нашим городом, получая при этом, довольно-таки, не хилые зарплаты?!
P.S.: Лично мне стало ясно только одно!- Как "работают", так и отвечают! Только, за такие ответы, уволить мало! Под Суд отдавать надо!