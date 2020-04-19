75 дней до Победы: толька скучно, ну ничего не сделаешь, война!

Фронтовик пишет родным с фронта

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

Письмо с фронта. Письмо писано девятого 9 июня 44 г. письмо писал ваш брат. Добрый день или вечер, дорогая сестра Шура, я вам посылаю свой дорогой и горячий привет, еще посылаю привет своим племянникам Мише и Боре, и Гале. Я им посылаю свой дорогой и горячий привет, желаю в вашей жизни всего хорошего вам. Шура, я вам сообщаю, что я от вас получил письмо, которое было писано двадцать третьего числа. А я его получил восьмого числа. Я очень был рад вашему письму, что вы написали мне, что не забыли про меня. Сейчас я вам прописываю про военное житье, как я живу. Я пока живу ничего, жив и здоров, не знаю, что дальше будет. Толька скучно, ну ничего не сделаешь, война! Шура, передай и моей Симе привет, Нюре и Витале, и Толе, и Лене, и маме. Пока писать больше нечего, пишите письма чаще, мне будет веселее. Пока до свиданья. Писал ваш брат сестре Шуре. Целую вас всех, пишите ответ. Овчинников Федя.