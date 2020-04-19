Полыхал мусорный контейнер в подъезде в Пасхальную ночь в Бердске

Пожар произошел по ул. Лунная в жилом 5-ти этажном доме. На ликвидацию последствий привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава.

Мусорный контейнер сгорел ночью в Бердске

18.04.2020 г. в 02:59 (мест) в г. Бердска Новосибирской области по ул. Лунная произошел пожар в жилом 5-ти этажном доме. В результате пожара в помещении мусороприемника огнем уничтожен пластиковый контейнер. Ликвидация пожара 19.04.2020 в 03:15. (мест). На ликвидацию последствий привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава.