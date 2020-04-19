Метеорологическая обстановка: по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, переходом на юго-восточный ночью 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.Температура воздуха ночью +3, +8°C, местами до -3°C, днём +15, +20°C, местами до +25°C.
Праздник Пасхи пройдет при +25 градусах в Бердске. Дует восточный ветер
09:26 19.04.2020
Ветер восточный, переходом на юго-восточный ночью 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
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От редакции
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