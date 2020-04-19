«Мир вам!» (Ин. 20, 19) — обратился Восставший от мертвых Иисус к своим ученикам, призывая всех нас встречать Воскресение Христово в мире и радости.

Пасхальное послание митрополита Новосибирского и Бердского Никодима

Возлюбленные о Господе боголюбивые пастыри,

всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Х Р И С Т О С В О С К Р Е С Е !

«Ныне вся исполнишася света, небо же и земля и преисподняя, да празднует убо вся тварь восстание Христово!» — так в своих песнопени ях с трепетным благоговением и восторгом прославляет Церковь Православная Воскресшего от гроба Христа Жизнодавца! Днесь совершается величайшее и священнейшее событие мира, ибо нет события важнее и радостнее, чем «праздников Праздник и Торжество торжеств» – Пасха Божия Спасительная. Исполнилось написанное в Законе, и пророках, и псалмах о Господе, а также предреченное Им Самим, что после страданий и смерти в третий день Он воскреснет из мертвых.

В «сей день, его же сотвори Господь» (Пс. 117, 24) разрушена греховная преграда между человеком и Богом и обновлена наша человеческая природа! Вновь для всякого верующего отверсты врата рая и указан путь к бессмертной жизни в Царстве Небесном! Днесь Воскресением Христовым побеждена сама смерть, ибо Христос «восста от мертвых, ктому уже не умирает: смерть им ктому не обладает»(Рим. 6, 9).

«Радуйтесь!» (Мф. 28, 9) это первое слово Воскресшего Господа, которое услышали благочестивые жены-мироносицы, пришедшие утру глубоку на гроб своего Учителя и искавшие его со слезами между мертвыми. «Мир вам!» (Ин. 20, 19) — обратился Восставший от мертвых Иисус к своим ученикам, призывая всех нас встречать Воскресение Христово в мире и радости.

Сколь возвышенно пишет о величии дня сего исполненный пасхальной радостью Святитель Григорий Богослов: «Ныне спасение миру — миру видимому и невидимому! Христос восстал из мертвых; восстаньте с Ним и вы; Христос во славе Своей, — восходите и вы; Христос из гроба, — освобождайтесь из уз греха; отверзаются врата ада, истребляется смерть, отлагается ветхий Адам, совершается новый. Пасха, Господня Пасха!».

И мы, созерцая дивные богодарованные плоды искупительного подвига Солнца Правды, от всего сердца прославляем сей радостный и светозарный день Христова Воскресения! Вознося усердные молитвы ко Господу, мы верим, что Он, по Своему благоутробию и милосердию, удостоит и нас праздновать Пасху вечную, спасительную “в Невечернем дни Царствия Своего”, ибо, как пишет Апостол Павел «не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2, 9).

В эти святые дни да сподвигнет нас Пасхальная радость на благословенный подвиг непрестанного совершения дел христианской любви и милосердия, на всякое доброе дело во славу и единство Святой Церкви и на благо и крепость нашей дорогой Родины! Призываю всех Вас разделить весть о Воскресении Христовом со всеми вокруг, в том числе — с ветеранами, участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла. 75 лет назад известие о долгожданной Победе пришлось именно на празднование дней Святой Пасхи! Воистину торжествовали Небо и земля!

Христолюбивые отцы, братья и сестры, паки и паки горячо желаю вам нескончаемой радости Пасхальной, всегда пробуждающей в нас всё новые и новые силы, нужные нам для созидания нашего вечного спасения!

Молитвенно желаю всем вам многих великих и неизреченных милостей от Воскресшего Господа, Спасителя нашего Иисуса Христа, сердечно поздравляю вас со светлым праздником Пасхи Христовой, душевно обнимаю и целую пасхальным целованием, приветствуя словами вечной пасхальной радости:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

НИКОДИМ,

Митрополит Новосибирский и Бердский,

Глава Новосибирской митрополии

Пасха Христова 2020 года

г. Новосибирск