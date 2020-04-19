Работа в Искитиме: ждут жителей Бердска в полиции Искитима. Предоставляется жилье

СОТРУДНИКАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СЛУЖЕБНОЕ ЖИЛЬЕ❗
Межмуниципальный Отдел МВД России «Искитимский» приглашает граждан на службу:
Квалификационные требования:
✅служба в Вооруженных Силах по призыву,
✅возраст до 35 лет
✅рост от 170 см
✅для полицейских и водителей образования не ниже среднего (полного общего);
Предлагаемые должности:
1. Полицейский взвода ОР ППСП- заработная плата от 20-до 25 тыс. руб
2. Полицейский (водитель) взвода в составе ОР ППСП- заработная плата от 20- до 25 тыс. руб.
☎Телефоны для справок: 2-96-78; 8-952-903- 91-87.
— Участковый уполномоченный полиции ОУУПиДН.
— Помощник следователя (наличие среднего профессионального образования денежное довольствие составляет в месяц 25-27 тыс. рублей).
-Помощник оперативного дежурного дежурной части (наличие среднего профессионального юридического образования).
Денежное довольствие составляет в месяц 45-48 тыс. рублей, в период стажерского срока (от 3 до 6 месяцев)–до 30 тыс. рублей.
Общие требования, предъявляемые к кандидатам: гражданство РФ, служба в Вооруженных Силах по призыву (для мужчин), возраст до 35 лет, рост не ниже 165 см, отсутствие судимости.
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Гарантии и льготы:
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Обеспечение бесплатным вещевым довольствием, бесплатное санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотруднику и члену его семьи, компенсация за поднаем жилья, материальная помощь при рождении ребенка, льготная очередь для детей в детские дошкольные учреждения, основной отпуск 40 календарных дней, дополнительные отпуска: за стаж службы в ОВД сроком до 15 календарных дней, за ненормированный служебный день сроком 7 календарных дней.
По всем вопросам обращаться в отделение по работе с личным составом Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский» по адресу:
г. Искитим ул. Пушкина, 53, каб. 11 или по телефону: 2-96-78.
Приглашаем граждан на работу по трудовому договору:
— Инспектор мобилизационной подготовки и мобилизации.
Требования, предъявляемые к кандидатам: гражданство РФ, образование не ниже среднего (11 классов), продвинутый уровень по работе с ПК, возраст до 60 лет, отсутствие судимости. Заработная плата составляет 14 000 рублей.
По всем вопросам обращаться в отделение по работе с личным составом Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский» по адресу: г. Искитим ул. Пушкина, 53, каб. 11 или по телефону: 2-96-78.
С уважением, старший инспектор направления по связям со средствами массовой информации МО МВД России «Искитимский», Анна Владимировна Битель