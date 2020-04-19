Пытавшуюся прыгнуть с 7-го этажа девочку психологи уговорили вернуться в квартиру в Бердске

Подросток два часа стояла на подоконнике со стороны улицы. К многоэтажке съехались все экстренные службы. Теперь школьницу, вероятно, поставят на учет в полицию и серьезно поговорят с ее родителями.

На место происшествия выезжали экстренные службы

Бердска полиция проводит проверку по факту попытки девочки-подростка выпрыгнуть с 7-го этажа в одном из домов Микрорайона. Об этом в воскресенье «Курьер. Среда. Бердск» рассказал дежурный офицер пресс-службы управления МВД по Новосибирской области Сергей Страдымов. По его словам, в сводках происшествий за субботу не зафиксировано случая падения ребенка из окна в Бердске.

— Проведут проверку и передадут документы в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних — прим. ред.). Проведут беседу с родителями и, возможно, поставят на учет, если обстоятельства вынуждают. По сводкам не проходит факт попытки… — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Васильевич.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вечером 18 апреля в Бердске все экстренные службы выехали к дому одного из домов в Микрорайоне. Там школьница пыталась выпрыгнуть из окна 7-го этажа.

Как рассказывали очевидцы, девочка встала в оконном проеме с намерением броситься вниз.

Предполагается, что причиной этого стали конфликты между родителями. На место происшествия прибыли скорая помощь, пожарные с автовышкой, полиция и спасатели.

На место происшествия вызвали психологов из Центра помощи семье и детям «Юнона», умеющих работать в подростками.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Бердском поисково-спасательном отряде, на 20.15 девочка еще стоит в проеме окна. Полицейские оцепили въезды во двор.

В итоге ребенка уговорили слезть с окна и не делать необдуманного шага.