Второй ребенок заболел COVID-19. Всего инфицированы 108 жителей Новосибирской области

Десять человек контактировали с уже выявленными пациентами. Одиннадцать никуда не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали. За пределы региона выезжал только один человек – он вернулся из Москвы

22 новых случая коронавируса в Новосибирской области

22 новых случая коронавируса в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на 9 утра 19 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 22 человека, инфицированных коронавирусом: 20 взрослых и 2 ребенка.

За пределы региона выезжал только один человек – он вернулся из Москвы, находился под медицинским наблюдением. Клинических проявлений инфекции у него нет. Десять человек контактировали с уже выявленными пациентами. Одиннадцать никуда не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали.

Количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 108. Из них 16 человек выздоровели, трое скончались. К списку районов, в которых выявили коронавирусную инфекцию, добавились Колыванский и Здвинский.

В детской больнице №3 находятся 32 ребенка с подозрением на COVID-19. В том числе трое детей с подтвержденным диагнозом.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 19 апреля госпитализировано 165 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.