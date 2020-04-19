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Второй ребенок заболел COVID-19. Всего инфицированы 108 жителей Новосибирской области

10:21 19.04.2020 Фото: www.pexels.com
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Десять человек контактировали с уже выявленными пациентами. Одиннадцать никуда не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали. За пределы региона выезжал только один человек – он вернулся из Москвы

Второй ребенок заболел COVID 19. Всего инфицированы 108 жителей Новосибирской области
22 новых случая коронавируса в Новосибирской области

22 новых случая коронавируса в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на 9 утра 19 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 22 человека, инфицированных коронавирусом: 20 взрослых и 2 ребенка.

За пределы региона выезжал только один человек – он вернулся из Москвы, находился под медицинским наблюдением. Клинических проявлений инфекции у него нет. Десять человек контактировали с уже выявленными пациентами. Одиннадцать никуда не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали.

Количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 108. Из них 16 человек выздоровели, трое скончались. К списку районов, в которых выявили коронавирусную инфекцию, добавились Колыванский и Здвинский.

В детской больнице №3 находятся 32 ребенка с подозрением на COVID-19. В том числе трое детей с подтвержденным диагнозом.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 19 апреля госпитализировано 165 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

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От редакции

Сидите дома.

Аноним, 19 апреля 2020 10:32
Заболел не второй ребёнок, а по сведениям новосибирского минздравп заболели ещё двое детей! Мамашки, гуляйте дальше с диточками и выпихивайте их на улицу с утра до позднего вечера,! Безмозглость просто поражает-полные дворы орущих детей и никому дела не! Где полиция? Почему не штрафуют? Кто-то должен дома третью неделю сидеть без воздуха, а кто то гуляет и заразу разносит!
Аноним, 19 апреля 2020 11:23
Люди человек соблюдайте дистанцию в магазинах.

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