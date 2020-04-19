Где болеют коронавирусом в Новосибирской области?

Коронавирусная инфекция на 19 апреля зафиксирована в Новосибирске, Бердске, Кольцово, в Новосибирском, Убинском и Карасукском районах. За последние сутки в регионе заболели еще 22 человека, России подтверждены 4 785 новых случая COVID-19 в 79 регионах.

22 новых случая коронавируса в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на 9 утра 19 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 22 человека, инфицированных коронавирусом: 20 взрослых и 2 ребенка.

За пределы региона выезжал только один человек – он вернулся из Москвы, находился под медицинским наблюдением. Клинических проявлений инфекции у него нет. Десять человек контактировали с уже выявленными пациентами. Одиннадцать никуда не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали.

Количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 108. Из них 16 человек выздоровели, трое скончались. К списку районов, в которых выявили коронавирусную инфекцию, добавились Колыванский и Здвинский.

В детской больнице №3 находятся 32 ребенка с подозрением на COVID-19. В том числе трое детей с подтвержденным диагнозом.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 19 апреля госпитализировано 165 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

За последние сутки на 18 апреля в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 785 в 79 регионах, сообщил Роспотребнадзор.

Распределение по субъектам

1. Москва 2649

2. Московская область 428

3. Санкт-Петербург 139

4. Республика Мордовия 62

5. Чеченская Республика 60

6. Нижегородская область 59

7. Ставропольский край 54

8. Тверская область 49

9. Краснодарский край 45

10. Красноярский край 45

11. Республика Дагестан 44

12. Магаданская область 44

13. Рязанская область 41

14. Республика Марий Эл 40

15. Республика Башкортостан 39

16. Тюменская область 39

17. Хабаровский край 38

18. Республика Ингушетия 36

19. Астраханская область 35

20. Орловская область 34

21. Ленинградская область 34

22. Ханты-Мансийский АО 33

23. Тамбовская область 32

24. Тульская область 30

25. Калужская область 29

26. Республика Северная Осетия 29

27. Ростовская область 29

28. Брянская область 28

29. Чувашская Республика 27

30. Пермский край 26

31. Курская область 25

32. Ярославская область 24

33. Воронежская область 22

34. Кабардино-Балкарская Республика 22

35. Липецкая область 21

36. Пензенская область 21

37. Кировская область 20

38. Оренбургская область 20

39. Республика Коми 19

40. Ульяновская область 19

41. Приморский край 18

42. Волгоградская область 17

43. Республика Татарстан 16

44. Владимирская область 15

45. Ивановская область 15

46. Республика Калмыкия 14

47. Смоленская область 13

48. Белгородская область 11

49. Калининградская область 11

50. Саратовская область 11

51. Свердловская область 11

52. Алтайский край 10

53. Новосибирская область 10

54. Вологодская область 9

55. Республика Бурятия 9

56. Республика Саха (Якутия) 9

57. Республика Хакасия 8

58. Мурманская область 7

59. Иркутская область 7

60. Костромская область 6

61. Республика Карелия 6

62. Новгородская область 6

63. Архангельская область 5

64. Псковская область 5

65. Республика Адыгея 5

66. Ямало-Ненецкий АО 5

67. Омская область 5

68. Удмуртская Республика 4

69. Челябинская область 4

70. Кемеровская область 4

71. Томская область 3

72. Забайкальский край 3

73. Амурская область 3

74. Еврейская АО 3

75. Республика Крым 3

76. Республика Горный Алтай 1

77. Карачаево-Черкесская Республика 1

78. Самарская область 1

79. Курганская область 1

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на 18 апреля в России зарегистрировано 36 793 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 3057 человек.