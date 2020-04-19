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85% из 2649 вновь заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет

11:20 19.04.2020 Фото: Википедии
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6,5% среди заболевших — дети, 4% – люди старше 80 лет. Всего в столице на 18 апреля зафиксировано 20 754 случая коронавируса.

85% из 2649 вновь заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет
Пациенты с подтвержденным коронавирусом в столице в зависимости от состояния проходят лечение либо в стационарах, либо на дому
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
85% из 2649 вновь заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет

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Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 2649 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 20 754 случая коронавируса.

45% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% – от 46 до 65 лет и еще 13,5% старше 65 лет, причем 4% из них – старше 80 лет. Также 6,5% среди заболевших — дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Это специальный код, состоящий из цифр и букв.

Оформить пропуск можно бесплатно тремя способами: онлайн, с помощью СМС или по телефону.

Для получения цифрового пропуска на портале mos.ru нужно авторизоваться, выбрать соответствующую услугу, ввести необходимые данные и подать заявку. Если доступа к порталу нет, можно отправить СМС специального формата на номер 7377 или позвонить в единую справочную службу Правительства Москвы по номеру: +7 (495) 777-77-77. Цифровой пропуск необходимо сохранить (сделать скриншот на телефоне, получить на электронную почту, распечатать или записать на бумаге) и брать с собой при передвижении по городу. Также при себе надо иметь документ, удостоверяющий личность.

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