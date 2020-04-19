Сбил велосипедистов 11-ти и 14 лет Chevrolet в Новосибирской области. Дети в больнице, авто разбито

В Новосибирской области открыт счет ДТП с участием велосипедистов. Первое в этом году такое дорожно-транспортное происшествие произошло 14 апреля в селе Малореченка Коченевского района. В 16.20 на улице Школьной водитель автомобиля «Шевроле» совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении по краю проезжей части.
В результате ДТП получили травмы различной степени тяжести двое несовершеннолетних 2006 и 2009 годов рождения – первый управлял велосипедом, второй находился в качестве пассажира на багажнике. Оба пострадавших были доставлены в больницу.
Госавтоинспекция Новосибирской области напоминает, что в соответствии с ПДД велосипедистам запрещается:
выезжать на проезжую часть в возрасте до 14 лет;
управлять велосипедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;
перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;
перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства;
перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест;
пересекать дорогу по пешеходным переходам.