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Сбил велосипедистов 11-ти и 14 лет Chevrolet в Новосибирской области. Дети в больнице, авто разбито

12:40 19.04.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Это первое ДТП с участием велосипедов в регионе с начала теплого сезоны. Счет открыт. Дети ехали на одном велике по обочине дороги в попутном с автомобилем направлении в селе Малореченка Коченевского района.

Сбил велосипедистов 11 ти и 14 лет Chevrolet в Новосибирской области. Дети в больнице, авто разбито
В результате ДТП получили травмы различной степени тяжести двое несовершеннолетних 2006 и 2009 годов рождения – первый управлял велосипедом, второй находился в качестве пассажира на багажнике

В Новосибирской области открыт счет ДТП с участием велосипедистов. Первое в этом году такое дорожно-транспортное происшествие произошло 14 апреля в селе Малореченка Коченевского района. В 16.20 на улице Школьной водитель автомобиля «Шевроле» совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении по краю проезжей части.

В результате ДТП получили травмы различной степени тяжести двое несовершеннолетних 2006 и 2009 годов рождения – первый управлял велосипедом, второй находился в качестве пассажира на багажнике. Оба пострадавших были доставлены в больницу.

Госавтоинспекция Новосибирской области напоминает, что в соответствии с ПДД велосипедистам запрещается:

выезжать на проезжую часть в возрасте до 14 лет;
управлять велосипедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;
перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;
перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства;
перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест;

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении;
пересекать дорогу по пешеходным переходам.

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