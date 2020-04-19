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Видео ареста за взятку в 12 млн рублей замглавы Хакасии Сергея Новикова опубликовал СКР

11:09 19.04.2020 Фото: СКР
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Его поймали, когда он получал первый «транш» в 2 млн. Деньги он требовал от строительной компании за контракт на возведение диспансера за 480 млн рублей по нацпроекту. В рабочем кабинете чиновника и у него дома прошли обыски.

Видео ареста за взятку в 12 млн рублей замглавы Хакасии Сергея Новикова опубликовал СКР
И. о. заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размер

Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом вечером 18 апреля сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Доводы о необходимости избрания обвиняемому указанной меры пресечения суд счел обоснованными, удовлетворив ходатайство следователя.

По версии следствия, в декабре 2019 года в рамках реализации национального проекта между ГКУ РХ «Управление капитального строительства» и подрядной организацией заключен государственный контракт на сумму более 480 миллионов рублей на строительство второй очереди жилого корпуса ГБУ РХ «Туимский психоневрологический интернат». Сергей Новиков, являясь должностным лицом, имея умысел на получение взятки, требовал от представителя подрядной организации взятку в сумме не менее 12 миллионов рублей за организованное им покровительство деятельности фирмы в части решения вопроса по заключению указанного контракта, прием работ и своевременное перечисление денежных средств за выполненные работы. 17 апреля 2020 года Сергей Новиков, находясь на территории города Абакана, при личной встрече с представителем подрядной организации получил от него взятку в виде части денежного вознаграждения в сумме 2 миллионов рублей.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ, Новиков задержан с поличным.

В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту жительства обвиняемого и в его рабочем кабинете проведены обыски, в ходе которых изъяты электронные носители и документация, имеющая значение для расследования уголовного дела.

Видео СКР

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От редакции

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Аноним, 19 апреля 2020 11:15
И имя им Легион, таких уродов...

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