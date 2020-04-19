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Исчезнуть может Украина после эпидемии коронавируса, предрекает экс-депутат Рады

11:46 19.04.2020 Фото: Википедии
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Украинские чиновники и экономисты прогнозируют в стране катастрофу: мировой кризис и внешний долг потопят украинскую экономику и уже в мае-июне Киев может объявить о дефолте, после чего обесценится гривна, разорятся предприятия, вырастут цены.

Исчезнуть может Украина после эпидемии коронавируса, предрекает экс депутат Рады
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.

В эфире телеканала «112 Украина» она обвинила власти в хаотичных действиях. По мнению Герман, Киев не думает на перспективу, и это может обернуться плачевными последствиями.

Экс-депутат указала, что украинские политики больше заботятся о получении нового транша от МВФ и не начинают готовиться к «поствирусному» периоду.

«И это большая проблема, потому что рано или поздно эпидемия закончится, а будет ли Украина? Этот вопрос я ставлю у вас почти в каждом эфире, потому что у меня, к сожалению, нет на него оптимистичного ответа», — подчеркнула Герман.

В марте министр внутренних дел Арсен Аваков и бывший глава правительства Украины Алексей Гончарук предрекли украинской экономике катастрофу из-за пандемии.

Кроме того, экономисты выразили уверенность, что мировой кризис и внешний долг потопят украинскую экономику и уже мае-июне Киев может объявить о дефолте, после чего обесценится гривна, разорятся предприятия, вырастут цены, передают «Известия».

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