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Сводка коронавируса в Бердске: 39 человек под наблюдением, 1 заболевший. Новых случаев COVID-19 на 19 апреля нет

11:32 19.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Под наблюдением по-прежнему находится 39 бердчан, из них 5 детей. По постановлению Роспотребнадзора — 27 человек, самообратившихся граждан — 12. Единственная заболевшая в Бердске 29-летняя девушка лечится в инфекционной больнице Новосибирска.

Сводка коронавируса в Бердске: 39 человек под наблюдением, 1 заболевший. Новых случаев COVID 19 на 19 апреля нет
Новых заболевших коронавирусом в Бердске на 19 апреля нет
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Сводка коронавируса в Бердске: 39 человек под наблюдением, 1 заболевший. Новых случаев COVID 19 на 19 апреля нет

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По состоянию на 19 апреля в городе Бердске под наблюдением по-прежнему находится 39 человек, из них 5 детей.
По Постановлению Роспотребнадзора 27 человек, самообратившихся граждан 12.

Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в воскресенье утром.

В городе Бердске подтверждён один случай с положительным результатом на COVID-19. Пациент находится во взрослой инфекционной больнице №1 Новосибирска. Новых случаев положительных результатов на COVID-19 в городе Бердске нет.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» коронавирус выявлен у 29-летней девушке, которая вернулась из Сочи и две недели лечилась дома.

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