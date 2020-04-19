19.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Как правильно дезинфицировать одноразовые маски, научил доктор Комаровский

12:01 19.04.2020 Фото: Скриншот с видео
0

Врач удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте. Он заявил, что лучше носить ее несколько раз, чем выходить из дома вовсе без нее.

Как правильно дезинфицировать одноразовые маски, научил доктор Комаровский
Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Как правильно дезинфицировать одноразовые маски, научил доктор Комаровский

Заразился коронавирусом вице-губернатор Нижегородской области Игорь Носов после работы в МосквеКак правильно дезинфицировать одноразовые маски, научил доктор КомаровскийЕщё 735 новостей

Врач Евгений Комаровский объяснил, как нужно обрабатывать защитную маску, если есть необходимость надеть ее повторно. Телеведущий заявил, что лучше носить ее несколько раз, чем выходить из дома вовсе без нее в пандемиюкоронавируса.

Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте. По словам специалиста, больше подойдёт стирка в мыльной воде. Для этого можно также использовать средство для мытья посуды, стиральный порошок или белизну. Маски нужно замочить, после чего вручную прополоскать и высушить.

Как правильно дезинфицировать одноразовые маски, научил доктор Комаровский

Маски в Бердске в дефиците

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы не выходите из дома без масок?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Скончался от коронавируса любимый гитарист Александра Буйнова
13:09 19-04-2020
Скончался от коронавируса любимый гитарист Александра Буйнова
Насчитали 22 600 долгожителей старше 100 лет в России
13:00 19-04-2020
Насчитали 22 600 долгожителей старше 100 лет в России
Лунный календарь посева и ухода за растениями на 18 -19 апреля 2020 года: Луна в эти дни убывает, жизненные процессы идут на спад, растения замирают
13:00 19-04-2020
Лунный календарь посева и ухода за растениями на 18 -19 апреля 2020 года: Луна в эти дни убывает, жизненные процессы идут на спад, растения замирают
БердскЖалуются на перетоп: Батареи жарят по-зимнему при температуре на улице +24 градуса в Бердске. Будет ли перерасчет? 19
12:50 19-04-2020
Жалуются на перетоп: Батареи жарят по-зимнему при температуре на улице +24 градуса в Бердске. Будет ли перерасчет?
Сбил велосипедистов 11-ти и 14 лет Chevrolet в Новосибирской области. Дети в больнице, авто разбито
12:40 19-04-2020
Сбил велосипедистов 11-ти и 14 лет Chevrolet в Новосибирской области. Дети в больнице, авто разбито
Заразился коронавирусом вице-губернатор Нижегородской области Игорь Носов после работы в Москве
12:26 19-04-2020
Заразился коронавирусом вице-губернатор Нижегородской области Игорь Носов после работы в Москве
БердскМолитву на освящение куличей, пасх и яиц дома дал православным патриарх Кирилл. Текст молитвы 21
12:20 19-04-2020
Молитву на освящение куличей, пасх и яиц дома дал православным патриарх Кирилл. Текст молитвы
Видео избиения медика "скорой" из-за анализа на COVID-19 попало в Сеть из Кировской области
12:15 19-04-2020
Видео избиения медика
Что нельзя делать на праздник Светлой Пасхи 19 апреля: Скорлупу от пасхальных яиц не выбрасывают, а отдают птицам
12:09 19-04-2020
Что нельзя делать на праздник Светлой Пасхи 19 апреля: Скорлупу от пасхальных яиц не выбрасывают, а отдают птицам
Как правильно дезинфицировать одноразовые маски, научил доктор Комаровский
12:01 19-04-2020
Как правильно дезинфицировать одноразовые маски, научил доктор Комаровский