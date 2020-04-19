Как правильно дезинфицировать одноразовые маски, научил доктор Комаровский

Врач Евгений Комаровский объяснил, как нужно обрабатывать защитную маску, если есть необходимость надеть ее повторно. Телеведущий заявил, что лучше носить ее несколько раз, чем выходить из дома вовсе без нее в пандемиюкоронавируса.
Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте. По словам специалиста, больше подойдёт стирка в мыльной воде. Для этого можно также использовать средство для мытья посуды, стиральный порошок или белизну. Маски нужно замочить, после чего вручную прополоскать и высушить.