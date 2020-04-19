Что нельзя делать на праздник Светлой Пасхи 19 апреля: Скорлупу от пасхальных яиц не выбрасывают, а отдают птицам

По народным поверьям, в праздник Пасхи нельзя выбрасывать остатки еды с праздничного стола. Их нужно раздавать тем, кто голодает или животным.

Пасхе предшествует самый строгий период Великого поста — Страстная седмица

Самый долгожданный всеми православными верующими праздник Пасхи наступает в 2020 году уже 19 апреля. Не успели мы оглянуться, как Великий пост остался позади, и теперь пришло время поздравить друг друга с самым значимым событием — воскрешением Господа нашего Иисуса Христа. Пасхе предшествует самый строгий период Великого поста — Страстная седмица, во время которой мы вспоминаем тяжёлый путь страданий — его пришлось пройти Иисусу, чтобы взять на себе грехи всего человечества.

И на третий день после распятия Сына Божьего, он воскрес — именно к этому событию и приурочен самый чистый и светлый праздник в году. С торжеством Пасхи связано немало традиций: как церковных, так и народных, которых придерживались ещё наши далёкие предки. Однако у современных людей возникает достаточно много вопросов, которые связаны с «правильным» празднованием Пасхи, и мы постараемся ответить на них ниже.

Что нельзя делать в праздник Пасхи

Есть запреты, которые чтут в народе, но церковнослужители их «отвергают» — связаны они, в первую очередь, с запретом в праздник Пасхи на физический труд.

В народе говорят о том, что Светлое Воскресенье нельзя заниматься рукоделием, работать в саду и огороде, рубить дрова, носить воду и так далее. Под запрет попадают все бытовые дела и любой физический труд, то есть нежелательно, кроме прочего, убирать, стирать, заниматься строительством и так далее.

А вот церковнослужители с такой «позицией» не согласны. По их мнению, все эти запреты пришли к нам из глубокой языческой древности, и никакого отношения к реальности не имеют. По мнению многих священников, работать можно в любой церковный праздник, но наряду с этим необходимо учитывать, что труд не должен препятствовать вашу «общению» с Богом: чтению Библии, молитве и посещению храма.

По народным поверьям, в праздник Пасхи нельзя выбрасывать остатки еды с праздничного стола. Их нужно раздавать тем, кто голодает или животным. Скорлупы от пасхальных яиц, к примеру, отдают птицам — но не выбрасывают.

Ссориться с другими людьми, сквернословить, желать кому-то зла, лгать, сплетничать — такими делами заниматься в Светлый праздник, конечно, нельзя. Впрочем, любой священнослужитель вам скажет, что не разрешено делать всё перечисленное выше и в любой другой день.

На кладбище в праздник Пасхи ходить не желательно: всё-таки это торжество радости, и не следует омрачать его посещение погоста. После Пасхи будет «специальный» родительский день — Радоница, и тогда можно будет сходить на кладбище.

Несмотря на то, что Великий пост закончился, не следует на Пасху наедаться «от пуза» и слишком много пить.

Идти на Пасху в церковь или нет в 2020 году?

Многие, конечно же, задаются вопросом: стоит ли идти в храм в 2020 году, ведь власти не могут запрещать верующим — верить и посещать храмы!

В действительности — на вашу веру никто посягать не может, но заключается она не в том, чтобы в обязательном порядке идти в церковь.

Истинно верующий человек всегда отыщет время и место, чтобы произнести молитву. Однозначно, в храме это делать «удобнее», так как к тому располагает сама атмосфера. Но в период пандемии лучше оставаться дома.

Причина проста: когда вы идёте в храм в такой непростой час, то подвергаете опасности своё здоровье, и здоровье окружающих. Вот это уже является большим грехом, в том же время, как не посетить храм по весомой причине таковым не является.

Истинная вера познаётся в знании заветов Божьих, и Господь не приветствует нанесение вреда своей жизни и здоровью — если от этого не зависят жизнь и здоровье других людей.

В праздник Пасхи в 2020 году можно освятить Пасхи самостоятельно, а также вы имеете возможность посмотреть трансляцию богослужений из разных храмов онлайн.

Источник: TheRussianTimes