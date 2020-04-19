Видео избиения медика «скорой» из-за анализа на COVID-19 попало в Сеть из Кировской области

Двое пьяных сначала набросились на водителя «неотложки». В конфликт вмешался врач, ему также нанесли побои. По данным полиции, преступники избили фельдшера, который приехал, чтобы взять у пациента анализ на коронавирус. Одного дебошира задержали.

Сети обсуждают видео с избиением врача из-за анализа на коронавирус. Сейчас медики ездят в противочумных костюмах

В социальных сетях появилась информация о том, что в Кировской области преступники избили бригаду скорой помощи, которая приехала к пациенту брать анализы на коронавирус. Инцидент произошел в Кирово-Чепецке на проспекте Россия в ночь на 18 апреля.

Отмечается, что мужчины в состоянии алкогольного опьянения постучали в окно кареты скорой помощи. Фельдшер открыл дверь, его начали спрашивать, кого посещали врачи. Когда мужчины не получили ответа, они вытащили медика из машины и начали избивать.

После этого преступники скрылись.

В региональном управлении МВД сообщили, что нападавших, избивших водителя и врача бригады скорой, разыскивают. Пострадавшего медика доставили в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами.

Двое пьяных дебошира сначала набросились на водителя «неотложки», приехавшей на вызов. В конфликт вмешался врач, ему также нанесли побои.

По факту произошедшего проводится проверка. По имеющимся данным, преступники избили фельдшера, который приехал, чтобы взять у пациента анализ на коронавирусную инфекцию.

Сотрудники полиции Кировской области нашли одного из двух мужчин, напавших накануне в Кирово-Чепецке на сотрудников скорой помощи, приехавших проводить тестирование на коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб региона по борьбе с распространением заболевания «ВКонтакте».

«Найден один из нападавших на бригаду скорой помощи. Выражаем благодарность сотрудникам полиции за оперативную работу в это непростое время!», — говорится в сообщении.