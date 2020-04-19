Заразился коронавирусом вице-губернатор Нижегородской области Игорь Носов после работы в Москве

По данным главы региона Глеба Никитина, заболевание у его заместителя протекает в легкой форме. Носов три недели работал в столице. У других чиновников нижегородской администрации коронавирус не выявлен.

У заместителя губернатора Нижегородской области выявили коронавирус

Заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Коронавирус выявлен у заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова», — отметили в пресс-службе со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

По его словам, заболевание у Носова протекает в легкой форме.

«Игорь Носов около трех недель трудился в столице на постоянной основе, в том числе в последнее время занимался вопросами обеспечения Нижегородской области медицинским оборудованием, средствами защиты и медикаментами. Во время работы в Москве и произошло заражение. Мы уже давно отказались от командировок за пределы региона. Среди членов правительства региона в Нижегородской области признаков заболевания нет ни у кого», — цитирует Никитина пресс-служба.

В Нижегородской области выявлено 517 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 26 человек выписаны после выздоровления, четверо скончались.