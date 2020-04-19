78 млрд рублей дало правительство РФ на перепрофилирование больниц под заболевших коронавирусом и покупку аппаратов ИВЛ

В ту сумму также входят «меры поддержки». Планируется перепрофилировать еще 44 больницы и развернуть 95 тыс. коек до 28 апреля.

Глава Минздрава Михаил Мурашко: россияне не до конца осознали всю важность режима самоизоляции

На совещании с Владимиром Путиным по коронавирусу глава российского Минздрава Михаил Мурашко доложил о том, как здравоохранение перестраивается на работу в условиях пандемии.

дословно

Первое – это развёртывание необходимого числа коек, которое в соответствии с течением этого заболевания требует кислородоснабжения, реанимационной поддержки и в соответствии с требованиями, установленными нормативно-правовыми актами, специально созданными для борьбы с этой инфекцией, этим заболеванием, должны обеспечиваться полным набором услуг.

Планируется развернуть 95 тысяч коек до 28 апреля. Сегодня уже действительно развёрнуто более 72 процентов. На этих койках сегодня находятся 26 тысяч пациентов, включая больных не только уже с подтверждённым диагнозом, но и тех, которые поступили и проходят диагностику и лечение по внебольничным пневмониям другой этиологии.

Сегодня мы имеем неплохой запас, но тем не менее по Вашему поручению разрабатываются планы по дополнительному вовлечению коек при необходимости в том числе федеральных медицинских организаций, которые находятся в регионах нашей страны. Мы планируем ещё дополнительно помимо Москвы перепрофилировать 44 медицинские организации, это более пяти тысяч коек.

На оказание финансовой поддержки в обеспечении данного процесса по перепрофилированию региональных и федеральных коек сегодня Правительство выделило более 78 миллиардов рублей – это в совокупности со всеми мерами поддержки. Несмотря на то что обеспеченность сегодня, нам кажется, вроде неплохая ИВЛ, искусственная вентиляция лёгких, – 69 процентов, но данный вопрос является вопросом отдельного специального контроля, и Минпромторг сегодня ведёт активную работу и в первоочередном порядке обеспечивает регионы с наиболее тяжёлой эпидситуацией.