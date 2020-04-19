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Дело врачей-убийц: За введение смертельной дозы лекарства новорожденному судят медиков в Калининградской области

14:13 19.04.2020 Фото: pixabay.com
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На скамье подсудимых врачи-неонатологи Элина Сушкевич и Елена Белая: первой вменяется убийство малолетнего, а ее коллеге — организация этого убийства. Обе обвиняемые заявили ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных.

Дело врачей убийц: За введение смертельной дозы лекарства новорожденному судят медиков в Калининградской области
Уголовное дело с обвинительным заключением прокурора направлено в суд

В Калининградский областной суд поступило уголовное дело в отношении врачей-неонатологов Элины Сушкевич и Елены Белой: первой вменяется убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, а ее коллеге — организация этого убийства. Об этом в пятницу, 17 апреля, «Ленте.ру» сообщила адвокат потерпевшей Лариса Гусева.

По словам Гусевой, обвинительное заключение утвердил заместитель Генпрокурора России Виктор Гринь. Дело уже поступило в суд и в ближайшее время, с учетом ограничений из-за пандемии коронавируса, будет назначена дата предварительного слушания. Обе обвиняемые заявили ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных.

При этом в соцсетях Элина Сушкевич уже начала комментировать текст обвинительного заключения, что является недопустимым и может быть расценено как давление на присяжных, считает адвокат Гусева. В связи с этим она готовит обращение к Генпрокурору России и прокурору Калининградской области с просьбой дать принципиальную оценку подобному поведению.

По версии следствия, исполняющая обязанности главврача роддома Калининграда Елена Белая 6 ноября 2018 года дала указание анестезиологу-реаниматологу выездной бригады областного перинатального центра Элине Сушкевич ввести смертельную дозу лекарства ребенку, родившемуся глубоко недоношенным, что та и сделала.

Родные мальчика, граждане Узбекистана, узнав о смерти сына, обратились в правоохранительные органы. Изначально Елене Белой было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, но после судебно-медицинской экспертизы дело переквалифицировали на статью об убийстве и к ответственности привлекли также Элину Сушкевич. В защиту врачей выступили представители медицинского сообщества.

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