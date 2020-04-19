Почти 2 млн 330 тыс. человек болеют коронавирусом во всем мире на 19 апреля

Прирост за сутки 79166 случаев, это 3,5%. По состоянию на 18 аперля проведено 1 млн 949 тыс. 813 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

В России развернуто 243 обсерватора на 22499 мест, где размещено 5487 человек

В мире по состоянию на 08.00 по мск 19.04.2020 зарегистрировано 2 млн. 329 тыс. 967 подтверждённых случаях (прирост за сутки 79166 случаев; 3,5%), сообщили в Роспотребнадзоре. В 181 странах мира вне КНР зарегистрировано 2245766 случаев (за последние сутки прирост 79145; 3,7%).

По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 19.04.2020 в целом в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 84201. За сутки прирост составил 21 случаев (0,02%). Случаев с летальным исходом – 4642 (летальность 5,5%).

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

В период с 31.12.2019 по состоянию на 18.04.2020 досмотрено 5 156 873 человека, за этот период выявлено 563 человека с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 555 986 человек, по состоянию на 18.04.2020 под контролем остаются 132 328 человек.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 454 обсерватора на 35566 мест, из них развернуто 243 обсерватора на 22499 мест, где размещено 5487 человек.

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. За период мониторинга выявлено 41719 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 18.04.2020 проведено 1 млн 949 тыс. 813 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено.