Будет ли вторая волна заражения коронавирусом, рассказал академик РАН

Сергей Недоспасов: Если нет профилактической вакцины, то вторая волна возможна. Но, вероятнее всего, она будет гораздо меньшего масштаба. Чтобы защитить один миллион человек, понадобятся десятки, если не сотни тысяч доноров.

Что представляет собой тест на антитела к коронавирусу и зачем переливают кровь от переболевших к больным, рассказал Сергей Недоспасов

В Москве начали проводить тест на антитела к новому коронавирусу, который позволит не только понять, как в популяции вырабатывается иммунитет к инфекции, но и определить потенциальных доноров плазмы для заражённых пациентов. О том, как работает эта система, о процедуре переливания крови от переболевших к больным и о прогнозе на «вторую волну» COVID-19 по стране «Парламентской газете» рассказал заведующий кафедрой иммунологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН и руководитель направления «Иммунобиология и биомедицина» Научно-технологического университета «Сириус», академик РАН Сергей Недоспасов.

— Сергей Артурович, от чего зависит, как человек болеет коронавирусом — бессимптомно или с симптомами?

— Почему — науке, строго говоря, неизвестно. В нас есть другие коронавирусы. Возможно, бессимптомные больные имеют какой-то иммунитет.

— Почему Минздрав предложил 13 апреля всех, у кого диагностировано ОРВИ, считать коронавирусными больными?

— Думаю, что решение Минздрава основано на невозможности быстро и надёжно протестировать население, при этом они боятся пропустить реальные случаи. Это решение учёными воспринято неоднозначно, но врачи, которые находятся на переднем крае борьбы с инфекцией, когда им чего-то не хватает, могут принимать решения по обстоятельствам.

— Насколько вирус влияет на организм человека? Зависит ли это от того, как протекала болезнь?

— Это очень сложный и обширный вопрос. Если кратко — вирусная инфекция в нижних дыхательных путях приводит к патологическим процессам, которые могут привести даже к гибели.

— Как формируется коллективный иммунитет?

— Считается, что когда у большинства населения есть иммунный ответ (в данном случае — нейтрализующие вирус антитела), то вирус перестаёт распространяться. Поэтому через этот «коллективный эффект» будет защищён даже тот человек, у которого нет иммунитета — слишком мала вероятность встретиться с вирусом.

— Насколько вероятна и сильна может быть вторая волна эпидемии коронавируса?

— Если нет профилактической вакцины, то вторая волна возможна. Но, вероятнее всего, она будет гораздо меньшего масштаба. Когда это может произойти — остаётся только гадать: тут и особенности вируса, и особенности жизни данной популяции, и особенности системы здравоохранения.

— В Институте скорой помощи имени Склифосовского и городской больнице №52 в Москве провели первые процедуры переливания крови больным новой коронавирусной инфекцией от пациентов, которые уже вылечились от COVID-19. В чём принцип этого способа лечения? Насколько широко эта процедура применялась ранее для лечения инфекционных болезней в мире?

— Это — классический метод, называемый серотерапией, и за него дали первую Нобелевскую премию Эмилю фон Берингу в 1901 году. В сыворотке (или плазме) крови, то есть в самой крови переболевших, находятся защитные антитела. Если их механически перенести другому, то возможен как профилактический, так и терапевтический эффект — разумеется, если болезнь ещё не зашла слишком далеко. Так лечили, например, дифтерию, столбняк, энцефалит.

Чтобы защитить один миллион человек, понадобятся десятки, если не сотни тысяч доноров. Практически это организовать не представляется возможным, хотя в малых масштабах это и работает.

— Сколько человек может спасти один донор?

— Одна доза может защитить небольшое число людей. Чтобы защитить один миллион человек, понадобятся десятки, если не сотни тысяч доноров. Практически это организовать не представляется возможным, хотя в малых масштабах это и работает. И надо помнить про другие инфекции, которые можно перенести при такой процедуре.

— Сейчас тест-системы на антитела к коронавирусу в России начали использовать для проверки медиков, чтобы понять, кто из них переболел и у кого из них есть иммунитет к заболеванию. Надо ли тестировать всех граждан? Или только переболевших ОРВИ и гриппом?

— Эти тест-системы более сложные и капризные, чем ПЦР-тесты. Если пока есть нарекания даже к ПЦР-тестированию, то отладка и наработка хороших антительных тестов займёт месяцы. И такая система не будет дешёвой. Конечно, поголовное тестирование помогло бы составить полную картину эпидемии, но даже тестирование каких-то больших групп, например медицинских работников, выздоровевших, пациентов с подозрением на коронавирус, будет огромным шагом вперёд.

— Каков механизм работы тест-систем на антитела к коронавирусу?

— В лаборатории искусственно производят вирусный белок оболочки вириона. Закрепляют его на носителе, добавляют сыворотку крови испытуемого. Если в сыворотке есть антитела, то они «прилипнут» к белку, а он сам уже прилеплен к поверхности. Если тщательно отмыть, а потом «покрасить» веществом, которое будет связываться с антителами, то можно по окрашиванию количественно определить, сколько таких антител у пациента. Если их нет, то ответ будет «ноль». Повторяю, система капризная, требует отработки и контролей, но сама по себе технология вполне стандартная.

— Тест на антитела нужен в том числе для того, чтобы выяснить, выработался ли в стране коллективный иммунитет. А как учёные определят — выработался он или нет? И в какие сроки этот иммунитет вырабатывается?

— Антительный тест не позволяет определить, являются ли антитела нейтрализующими вирус, то есть защитными. Может такое быть, что они связывают вирус, но всё равно не мешают ему проникнуть в клетку. Поэтому на каком-то этапе должен быть поставлен тест с самим коронавирусом. Для этого им заражают чувствительную культуру клеток и следят, как добавление сыворотки, скажем, от переболевшего, влияет на заражаемость клеток. Этот тест требует специальных условий и мер предосторожности, так как это — живой высокоинфекционный вирус. Именно поэтому при массовой эпидемии все сыворотки проверить не реально. Но если после проверки двадцати пяти сывороток окажется, что в двадцати точно есть нейтрализующие антитела, а еще в четырёх — есть, но их мало, то для целей практической медицины можно будет считать, что к этому вирусу защитные антитела образуются с высокой вероятностью, и далее просто ориентироваться на результаты антительного теста.

При классической вирусной инфекции антитела образуются примерно через неделю-две. Сколько они в нас будут жить — вопрос экспериментальный, так как на это может повлиять множество факторов. Если это будут годы , то на это время человек и будет защищён от повторного заражения. Отмечу, что при успешном вакцинировании хорошей вакциной антитела могут быть образованы на десятилетия и даже на всю оставшуюся жизнь.