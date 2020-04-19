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Дали денег: За 44 млн рублей покроют искусственным газоном футбольное поле на стадионе «Авангард» в Бердске

15:00 19.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В сумму входит не только покрытие поля, но и беговые дорожки, и футбольные ворота. Деньги на монтаж оборудования пока не выделяли бердскому спорту. В Сузуне искусственный газон хранится с прошлого года. Постелить весной-2020 помешал коронавирус.

Дали денег: За 44 млн рублей покроют искусственным газоном футбольное поле на стадионе «Авангард» в Бердске
Стадион «Авангард» сгорел в Бердске

Администрация Бердска 15 апреля объявила электронный аукцион на поставку оборудования для модернизации футбольного поля с искусственным покрытие и сопутствующими атрибутами. Цена контракта почти 43,9 млн рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 23 апреля. И уже 27-го числа объявят победителя, который за бюджетные деньги предоставит искусственный газон, беговые дорожки и футбольные ворота для восстановления стадиона «Авагард». Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала начальник городского отдела физкультуры и спорта Светлана Ашихмина.

Деньги на сооружение по сути заново «Авангарда» выделяют по нескольким программам. Первый этап, подразумевающий покупку искусственного покрытия, беговых дорожек и части оборудования для футбольного поля на 44 млн рублей, финансируется по региональному проекту «Спорт — норма жизни». Это целевая субсидия муниципалитету, предусмотренная

программой «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» и нацпроектом «Демография». Впрочем, местный бюджет участвует своими деньгами тоже в обеспечении софинансирования.

— Мы закупаем траву, беговые дорожки, ворота и другое оборудование по перечню, чтобы начать реконструкцию стадиона «Авангрард». Это четвертая часть того, что нужно. Министерство спорта принимает такое решение: в комплексной реконструкции «Авангарда» поучаствовать федеральным бюджетом, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Васильевна.

По ее словам, продолжение реконструкции стадиона, которое предполагает сооружение трибун с помещениями под ними, открытие многофункциональных спортивных площадок и другое зависит от денег. Это пока не входит в нынешний аукцион.
— Мы покупаем и складируем до тех времен, когда область предпримет следующий шаг — выделит деньги на монтаж искусственного покрытия, дорожек и ворот. Мы настроены на это. Нас заверяют, что средства дадут. В Сузуне, например, такое же оборудование отлежало уже год. Его приобрели в прошлом году. Но если бы не ситуация с коронавирусом, монтаж там уже завершили бы. Заксобрание пока не сообщало, дали нам или не дали денег. Сейчас я даже прогнозировать боюсь, — отметила Ашихмина.

При этом 44 млн рублей однозначно выделили, поскольку объявили аукцион. Руководитель бердского спорта заявила, что желающие участвовать в торгах есть. Поэтому итоговая сумма может быть несколько меньше.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Минстрой России одобрил реконструкцию стадиона за 253 млн рублей. Обустройство футбольного поля и беговых дорожек запланировано на 2020 год.

Утром 11 сентября 2017 году на территории «Авангарда» случился пожар. Тогда полностью выгорел крытый легоатлетический манеж. Предположительно, из-за короткого замыкания. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Самый большой стадион в Бердске «Авангард» построили в 1968 году. Здесь до сих пор занимаются легкоатлеты и велосипедисты города. За 52 года жизни стадион сильно «постарел». Общественники Бердска давно просили власть провести на нем реконструкцию.

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От редакции

Получится положить газон в 2020 году?

Аноним, 19 апреля 2020 15:24
Скорей бы

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