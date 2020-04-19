Застрелили двух бизнесменов из Азербайджана и сожгли трупы наемные киллеры в Дагестане. Убийц нашли через 17 лет

Предпринимателей заманили в Дербент под предлогом продажи леса. После убийства преступники забрали 38 тыс. долларов. Заказчик скрылся и объявлен в международный розыск.

В рамках декриминализации Северо-Кавказского региона главком СКР вместе с ФСБ и МВД завершено расследование уголовного дела

Завершено расследование уголовного дела в отношении двоих мужчин, обвиняемых в совершении убийства двух человек 17 лет назад, сообщили в субботу в главке Следственного комитета России.

В рамках работы по декриминализации Северо-Кавказского региона Главным следственным управлением СКР при взаимодействии с ФСБ и МВД России завершено расследование уголовного дела в отношении Анвера Бабаева и Ирзакули Дадашева, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 222 (незаконный оборот оружия), пп. «а, б, в» ч. 3 ст. 162 (разбой), п.п. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц) УК РФ.

По версии следствия, в конце марта 2003 года Зульфетдин Джелилов с целью совершения разбойного нападения и убийства двух жителей Республики Азербайджан привлек для совершения преступлений ранее знакомых ему Дадашева и Бабаева, после чего под предлогом покупки леса предложил потерпевшим прибыть с денежными средствами в город Дербент Республики Дагестан.

Бабаев и Дадашев, находясь в домовладении последнего, вооружившись заранее приготовленными пистолетами, произвели выстрелы в потерпевших, после чего незаконно завладели денежными средствами в сумме 38 800 долларов США. Затем обвиняемые на автомобиле под управлением Джелилова вывезли тела потерпевших в холмистую местность Дербентского района, где сожгли их.

Джелилов скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем он объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование осложнялось давностью событий преступлений, совершённых в условиях неочевидности, сокрытием обвиняемыми следов преступлений, выдвижением фигурантами версий о непричастности к инкриминируемым деяниям, которые в ходе расследования следователями СК России и оперативными сотрудниками полностью опровергнуты.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для утверждения обвинительного заключения.