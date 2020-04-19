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Угрожающие SMS-сообщения о нарушении самоизоляции приходят россиянам от Госуслуг

15:47 19.04.2020 Фото: radiokp.ru
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Угрозы получают жители Калиниграда,Пскова и Брянска. СМИ не исключают, что «развлекаются технически одаренные пранкеры», хотя никакой информации о штрафах или перечислении денег нет.

Угрожающие SMS сообщения о нарушении самоизоляции приходят россиянам от Госуслуг
Житель Калининграда рассказал об SMS-сообщении со странным содержанием

33-летний сотрудник промысловой рыбной компании из Калининграда получил SMS-сообщение от отправителя Gosuslugi, когда вышел из дома. В тексте говорилось о нарушении режима изоляции и передаче информации неким контрольным органам.

«Вами нарушен режим изоляции. Просим строго соблюдать карантин и не покидать место проживания. При повторном нарушении информация будет передана в контрольные органы», — написано в SMS.

При этом калининградец, пожелавший остаться неназванным, не понимает, почему он получил такое сообщение.

Россияне получают угрожающие SMS от Госуслуг

«Я вышел выкинуть мусор, через 30 секунд мне пришло это смс-сообщение. <…> Хотя я не нарушал режим самоизоляции и за границей был последний раз в феврале. И не попадаю в число потенциально инфицированных людей», — рассказывает мужчина.

«Также мне не особо ясно, что это за контрольные органы, которым будет передана информация. И какая информация? Что мусор выношу или в магазин хожу за продуктами?», — недоумевает мужчина.

Вполне возможно, что так развлекаются технически одаренные пранкеры, предполагает radiokp.ru.

Как сообщают СМИ, подобные угрозы приходят жителям Пскова и Брянска. В том числе тем, которые не выходили из дома. Нкоторые получатели рассказывают, что накануне заходили на портал госуслуг.

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Угрожающие SMS-сообщения о нарушении самоизоляции приходят россиянам от Госуслуг