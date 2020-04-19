Тонет Бердск в грунтовых водах: спад подтоплений погребов и огородов ожидают в начале мая

Дренажная система не справляется с большим объемом воды — подземная река проснулась. В 2020 году власть планирует построить еще два дренажных колодца для понижения уровня грунтовых вод.

Откачка воды из подпола не помогает жителям частного сектора Бердска

Работу системы коммунального комплекса в Бердске вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров назвал стабильной, несмотря на режим самоизоляции из-за коронавируса.

— Что касается содержания дорог — в плановом режиме. Что касается жизнеобеспечения — все идет без сбоев. С подтоплениями грунтовыми водами сложнее, — рассказал 19 апреля «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.

По его словам, все пять насосов дренажной системы для понижения грунтовых вод, работают в постоянном режиме:



— Пока все стабильно. Ждем, когда будет понижение уровня грунтовых вод. Ожидаем это в начале мая. Тогда ситуация с погребами у бердчан изменится. Вода действительно поднялась. Обводнение грунта было очень сильное. Подземная река проснулась. Система работаем, поэтому рассчитываем на некоторое облегчение в первой декаде мая. Ситуация под контролем.

По оценке Захарова, пик поднятия грунтовых вод уже достигнут. Но в бердской мэрии думают, как вообще избавить частные дома от ежегодного весеннего подтопления. Принято решение о проектировании еще пяти дренажных колодцев. Два из них планируется построить до конца текущего года.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», каждый год тонут в грунтовых водах жители нескольких улиц частного сектора — Октябрьской, Искитимской, Павлова, Красноармейской, Толбухина и других. Пока многие из них не заметили существенных изменений после строительства в 2019 году дренажной системы.