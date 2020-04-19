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Замачивать овощи перед едой против коронавируса рекомендуют в МЧС

16:53 19.04.2020 Фото: pixabay.com
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В ведомстве предложили использовать в этих целях нейтральное моющее средство. Кроме того, специалисты рекомендуют проводить чистку и регулярную дезинфекцию столов, дверных ручек, стульев и гаджетов, используя бытовые моющие средства, которые также удаляют вирусы.

Замачивать овощи перед едой против коронавируса рекомендуют в МЧС
МЧС советует после покупки замачивать в воде овощи и зелень
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Замачивать овощи перед едой против коронавируса рекомендуют в МЧС

Замачивать овощи перед едой против коронавируса рекомендуют в МЧСВ топ-10 стран по числу заболевших COVID-19 вошла Россия к 19 апреляЕщё 740 новостей

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России советуют замачивать на 10-15 минут в воде купленные в магазине зелень, помидоры и огурцы для профилактики распространения коронавируса.

«Овощи и фрукты надо тщательно помыть. Зелень, помидоры и огурцы можно замочить на 10-15 минут в воде, а затем хорошо промыть под проточной водой», — говорится в рекомендациях ВНИИ ГОЧС МЧС России.

Специалисты советуют использовать в этих целях нейтральное моющее средство, которое следует потом тщательно смыть.

В институте напомнили, что, придя с улицы домой, нужно сразу же вымыть руки и только потом разбирать покупки. «Продукты в твердой упаковке — пластиковой, металлической или стеклянной — надо помыть с мылом», — советуют эксперты. Перед выкладкой продуктов стоит протереть кухонные поверхности.

Кроме того, специалисты рекомендуют проводить чистку и регулярную дезинфекцию столов, дверных ручек, стульев и гаджетов, используя бытовые моющие средства, которые также удаляют вирусы.

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От редакции

Вы замачиваете огурцы и помидоры?

Аноним, 19 апреля 2020 17:03
Ну хоть мчс в области овощей совет даёт. Лучше бы конечно Роспотребнадзор. Но хоть не не верховный суд разъяснил

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