6060 человек заболели COVID-19 за 19 апреля в России. Умерли за сутки 48 зараженных

На 19 апреля общее число зараженных составляет 42 тыс. 853 во всех регионах страны. Выздоровел 3291 человек, 361 пациент умер.

За сутки умерло 48 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умер 361 человек

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло за последние сутки на 6060 и сейчас составляет 42 тыс. 853 во всех регионах страны. Выздоровел 3291 человек, 361 пациент умер, сообщают 19 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

В России нарастающим итогом зарегистрировано 42 853 случаев (+16,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 234 человека, за весь период — 3291. За сутки умерло 48 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умер 361 человек.