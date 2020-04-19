3570 случаев коронавируса за 19 апреля в Москве. Всего заболели 6060. Список регионов

За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 6060 в 78 регионах.
Распределение по субъектам
1. Москва — 3570
2. Московская область — 709
3. Нижегородская область — 129
4. Санкт-Петербург — 114
5. Архангельская область — 68
6. Республика Мордовия — 60
7. Тульская область — 58
8. Краснодарский край — 48
9. Чеченская Республика — 44
10. Оренбургская область — 44
11. Республика Марий Эл — 43
12. Рязанская область — 42
13. Республика Ингушетия — 42
14. Тюменская область — 42
15. Республика Саха (Якутия) — 41
16. Кировская область — 39
17. Хабаровский край — 38
18. Калужская область — 37
19. Республика Дагестан — 35
20. Ростовская область — 35
21. Тверская область — 33
22. Мурманская область — 33
23. Республика Татарстан — 31
24. Ленинградская область — 29
25. Чувашская Республика — 29
26. Пермский край — 28
27. Владимирская область — 27
28. Воронежская область — 26
29. Курская область — 26
30. Республика Северная Осетия — 26
31. Астраханская область — 24
32. Красноярский край — 24
33. Брянская область — 23
34. Ставропольский край — 23
35. Тамбовская область — 22
36. Кабардино-Балкарская Республика — 22
37. Республика Хакасия — 22
38. Новосибирская область — 22
39. Смоленская область — 21
40. Липецкая область — 20
41. Ивановская область — 19
42. Новгородская область — 18
43. Карачаево-Черкесская Республика — 17
44. Саратовская область — 16
45. Самарская область — 15
46. Свердловская область — 15
47. Волгоградская область — 14
48. Ханты-Мансийский АО — 14
49. Костромская область — 13
50. Орловская область — 13
51. Приморский край — 13
52. Ярославская область — 12
53. Калининградская область — 11
54. Ульяновская область — 11
55. Ямало-Ненецкий АО — 10
56. Белгородская область — 9
57. Алтайский край — 9
58. Кемеровская область — 9
59. Республика Коми — 7
60. Вологодская область — 7
61. Республика Адыгея — 7
62. Республика Калмыкия — 7
63. Челябинская область — 7
64. Томская область — 5
65. Камчатский край — 5
66. Республика Карелия — 4
67. Удмуртская Республика — 4
68. Республика Тыва — 4
69. Республика Бурятия — 3
70. Псковская область — 2
71. Омская область — 2
72. Амурская область — 2
73. Республика Крым — 2
74. Иркутская область — 1
75. Забайкальский край — 1
76. Магаданская область — 1
77. Еврейская АО — 1
78. г. Севастополь — 1
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 3291 человек.
С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.
Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.