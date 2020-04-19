3570 случаев коронавируса за 19 апреля в Москве. Всего заболели 6060. Список регионов

В Новосибирской области — 22 случая за сутки. На третье место после Москвы и Московской области вышла Нижегородская область.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 3291 человек

За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 6060 в 78 регионах.

Распределение по субъектам

1. Москва — 3570

2. Московская область — 709

3. Нижегородская область — 129

4. Санкт-Петербург — 114

5. Архангельская область — 68

6. Республика Мордовия — 60

7. Тульская область — 58

8. Краснодарский край — 48

9. Чеченская Республика — 44

10. Оренбургская область — 44

11. Республика Марий Эл — 43

12. Рязанская область — 42

13. Республика Ингушетия — 42

14. Тюменская область — 42

15. Республика Саха (Якутия) — 41

16. Кировская область — 39

17. Хабаровский край — 38

18. Калужская область — 37

19. Республика Дагестан — 35

20. Ростовская область — 35

21. Тверская область — 33

22. Мурманская область — 33

23. Республика Татарстан — 31

24. Ленинградская область — 29

25. Чувашская Республика — 29

26. Пермский край — 28

27. Владимирская область — 27

28. Воронежская область — 26

29. Курская область — 26

30. Республика Северная Осетия — 26

31. Астраханская область — 24

32. Красноярский край — 24

33. Брянская область — 23

34. Ставропольский край — 23

35. Тамбовская область — 22

36. Кабардино-Балкарская Республика — 22

37. Республика Хакасия — 22

38. Новосибирская область — 22

39. Смоленская область — 21

40. Липецкая область — 20

41. Ивановская область — 19

42. Новгородская область — 18

43. Карачаево-Черкесская Республика — 17

44. Саратовская область — 16

45. Самарская область — 15

46. Свердловская область — 15

47. Волгоградская область — 14

48. Ханты-Мансийский АО — 14

49. Костромская область — 13

50. Орловская область — 13

51. Приморский край — 13

52. Ярославская область — 12

53. Калининградская область — 11

54. Ульяновская область — 11

55. Ямало-Ненецкий АО — 10

56. Белгородская область — 9

57. Алтайский край — 9

58. Кемеровская область — 9

59. Республика Коми — 7

60. Вологодская область — 7

61. Республика Адыгея — 7

62. Республика Калмыкия — 7

63. Челябинская область — 7

64. Томская область — 5

65. Камчатский край — 5

66. Республика Карелия — 4

67. Удмуртская Республика — 4

68. Республика Тыва — 4

69. Республика Бурятия — 3

70. Псковская область — 2

71. Омская область — 2

72. Амурская область — 2

73. Республика Крым — 2

74. Иркутская область — 1

75. Забайкальский край — 1

76. Магаданская область — 1

77. Еврейская АО — 1

78. г. Севастополь — 1

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 3291 человек.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.