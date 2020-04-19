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Половина заболевших COVID-19 из 3570 москвичей моложе 45 лет

19:38 19.04.2020 Фото: www.pexels.com
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Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 24 324 случая коронавируса.
44% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% – от 46 до 65 лет и еще 16% старше 65 лет, причем 5,5% из них – старше 80 лет. Также 5% среди заболевших — дети.

Половина заболевших COVID 19 из 3570 москвичей моложе 45 лет
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 3570 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 24 324 случая коронавируса.

44% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% – от 46 до 65 лет и еще 16% старше 65 лет, причем 5,5% из них – старше 80 лет. Также 5% среди заболевших — дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, сообщает Могорздрав. 
С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Это специальный код, состоящий из цифр и букв.

Оформить пропуск можно бесплатно тремя способами: онлайн, с помощью СМС или по телефону.
Для получения цифрового пропуска на портале mos.ru нужно авторизоваться, выбрать соответствующую услугу, ввести необходимые данные и подать заявку. Если доступа к порталу нет, можно отправить СМС специального формата на номер 7377 или позвонить в единую справочную службу Правительства Москвы по номеру: +7 (495) 777-77-77. Цифровой пропуск необходимо сохранить (сделать скриншот на телефоне, получить на электронную почту, распечатать или записать на бумаге) и брать с собой при передвижении по городу. Также при себе надо иметь документ, удостоверяющий личность.
Узнать больше о профилактике коронавируса и методах борьбы с заболеванием можно по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00), а также в спецпроекте mos.ru.

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