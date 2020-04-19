19 апреля в лесу Бердска зацвел первый весенний цветок Сибири — мать-и-мачеха. Полюбуйтесь вместе с нами приходом теплого апреля в Бердск.
Зацвела мать-и-мачеха на Пасху в лесу Бердска
Полюбуйтесь вместе с нами приходом теплого апреля в лес Бердска.
Спасибо за ваш голос
От редакции
С Пасхой! Рады весне?
Аноним, 19 апреля 2020 20:13
Позитивно! Спасибо!
Аноним, 19 апреля 2020 20:14
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