Зацвела мать-и-мачеха на Пасху в лесу Бердска

Полюбуйтесь вместе с нами приходом теплого апреля в лес Бердска.

Мать-и-мачеха зацвела 19 апреля в Бердске 19 апреля в лесу Бердска зацвел первый весенний цветок Сибири — мать-и-мачеха. Полюбуйтесь вместе с нами приходом теплого апреля в Бердск.

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