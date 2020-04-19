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Зацвела мать-и-мачеха на Пасху в лесу Бердска

20:09 19.04.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Полюбуйтесь вместе с нами приходом теплого апреля в лес Бердска. 

Зацвела мать и мачеха на Пасху в лесу Бердска
Мать-и-мачеха зацвела 19 апреля в Бердске

19 апреля в лесу Бердска зацвел первый весенний цветок Сибири — мать-и-мачеха. Полюбуйтесь вместе с нами приходом теплого апреля в Бердск.

Зацвела мать и мачеха на Пасху в лесу Бердска
Зацвела мать и мачеха на Пасху в лесу Бердска
Зацвела мать и мачеха на Пасху в лесу Бердска
Зацвела мать и мачеха на Пасху в лесу Бердска
Зацвела мать и мачеха на Пасху в лесу Бердска
Зацвела мать и мачеха на Пасху в лесу Бердска
Зацвела мать и мачеха на Пасху в лесу Бердска
Зацвела мать и мачеха на Пасху в лесу Бердска
Зацвела мать и мачеха на Пасху в лесу Бердска
Зацвела мать и мачеха на Пасху в лесу Бердска
Зацвела мать и мачеха на Пасху в лесу Бердска
Зацвела мать и мачеха на Пасху в лесу Бердска
Зацвела мать и мачеха на Пасху в лесу Бердска
Зацвела мать и мачеха на Пасху в лесу Бердска
Зацвела мать и мачеха на Пасху в лесу Бердска
Зацвела мать и мачеха на Пасху в лесу Бердска
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От редакции

С Пасхой! Рады весне?

Аноним, 19 апреля 2020 20:13
Позитивно! Спасибо!
Аноним, 19 апреля 2020 20:14
видели сегодня такие цветочки

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