Муравьям не сообщили о самоизоляции: и они открыли рабочий сезон-2020 в лесу Бердска

Муравьи от теплой погоды вышли из зимней спячки. Смотрите видео.

Пожелаем муравьям удачи летом 2020 года

Муравьи от теплой погоды вышли из зимней спячки. И 19 апреля на Пасху открыли свой рабочий сезон в лесу Бердска. Пожелаем им удачи!