Коронавирус атакует гемоглобин в эритроцитах: ученые назвали новые тяжелейшие последствия COVID-19 для человека

Из-за чего они теряют способность доставлять кислород к клеткам. В таких условиях вентиляция легких становится бесполезной.

Выяснилось, что уровень гемоглобина серьезно снижен у тех, кто перенес более тяжелую форму заболевания

Ученые из Университета Вероны в Италии выяснили, что коронавирус оказывает тяжелое влияние на организм заболевшего, поражая кровь человека. Об этом сообщили в издании Hematology, Transfusion and Cell Therapy.

Новые данные могут изменить клинические рекомендации для лечения заболевших.

Специалисты установили, что при тяжелой форме заболевания коронавирус атакует гемоглобин в эритроцитах, из-за чего они теряют способность доставлять кислород к клеткам. В таких условиях вентиляция легких становится бесполезной.

Выяснилось, что уровень гемоглобина серьезно снижен у тех, кто перенес более тяжелую форму заболевания. Разница с теми, у кого коронавирус протекал легче или бессимптомно, составила -7,1 граммов на литр.