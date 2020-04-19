На 21.00 19 апреля нет новых заболевших COVID-19 в Новосибирской области. Будем ждать 20 апреля

По данным оперативного штаба на 21 час 19 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 108 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 16 человек выздоровели, скончались 3 пациента.

Ситуация с ОРВИ и гриппом: зарегистрировано 543 обращения, госпитализированы 50 человек

❗ Официальные данные о ситуации с коронавирусом

По данным оперативного штаба на 21 час 19 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 108 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 16 человек выздоровели, скончались 3 пациента.

1972 человека находятся под медицинским наблюдением. 9953 сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ и гриппом: зарегистрировано 543 обращения, госпитализированы 50 человек.