На 21.00 19 апреля нет новых заболевших COVID-19 в Новосибирской области. Будем ждать 20 апреля

21:40
19.04.2020
Фото: www.pexels.com
По данным оперативного штаба на 21 час 19 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 108 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 16 человек выздоровели, скончались 3 пациента.
❗ Официальные данные о ситуации с коронавирусом
По данным оперативного штаба на 21 час 19 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 108 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 16 человек выздоровели, скончались 3 пациента.
1972 человека находятся под медицинским наблюдением. 9953 сняты с наблюдения.
Ситуация с ОРВИ и гриппом: зарегистрировано 543 обращения, госпитализированы 50 человек.
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От редакции
Заметили, что по вечерам нас не огорчают?
Пандемия началась в Китае еже в прошлом году. Владивосток весь в китайцах и наоборот. По логике Владивосток должен был уже греметь в заголовках ещё в декабре о стройках больниц цифрах погибших от короновируса и тд и тп. Но почему-то то как не логично исходя из географии этот вирус выбирает регионы