Жалуются на перетоп: Батареи жарят по-зимнему при температуре на улице +24 градуса в Бердске. Будет ли перерасчет?

Заплатить за отопление при открытых форточках бердчанам придется по полной. Остановить котельные нельзя. Вице-мэр предлагает поставить автоматику или решить на собрании жильцов отключиться от тепла, чтобы не «отапливать воздух».

Вице-мэр Бердска Владимир Захаров предлагает варианты снижения температуры в квартирах во время отопительного сезона

Сегодня, 18 апреля, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» горожане жалуются на жару в квартирах.

— Топят так, что невозможно дышать! — возмущен Константин, живущий в многоквартирном доме №2В на ул. Комсомольской.

По его словам, изнывают от жары жители 11-го квартала, в частности дома №16 на ул. Ленина, а также проживающие в доме №26 на ул. Лелюха.



— Получается, отапливаем воздух. Форточки у многих открыты еще со вчерашнего вечера. А большинство людей дома сидят на самоизоляции и изнывают от жары, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск», намереваясь обращаться в мэрию с просьбой ограничить температуру теплоносителя в городских котельных.

Он полагает, что котельные «стараются» потому, что из-за теплой зимы у них остались запасы топлива, которые нужно израсходовать. По мнению Константина, мало того, что за «перетоп» придется оплатить населению, наносится ущерб здоровью бердчан, сидящих из-за коронавируса по домам.

Как пояснил вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, по закону отопительный сезон заканчивается тогда, когда среднесуточная температура держится не ниже +8 градусов в течение пяти дней. Пока этого не наблюдается. Кроме того, он предлагает бердчанам устанавливать в домах «автоматику», которая регулирует температуру в батареях в зависимости от погоды.

— Кроме того, дом может быть отключен от системы отопления с помощью управляющей компании. За это должны проголосовать 100% жителей. Тогда УК имеет право отключить тепло. Но, к сожалению, в квартирах разная температура в зависимости от этажа, от того, куда выходят окна — на солнечную сторону или нет. Кому-то жарко, кому-то комфортно. Вопрос спорный. Поэтому самое лучшее — поставить автоматику на общедомовые приборы. Она окупается в течение двух лет, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» в субботу Владимир Николаевич.

Он привел пример своего многоквартирного дома, где «автоматика» отключается, как только на улице температура повышается больше 8 градусов:



— Подача теплоносителя регулируется в зависимости от температуры наружного воздуха. Это очень удобно. Люди находятся в комфорте и экономят на оплате услуг ЖКХ.

По оценке Захарова, особенно выгодна «автоматика» в так называемый переходный период — весной и осенью. Ее установка стоит порядка 300 тыс. рублей. А люди платят меньше за отопление примерно на 30%. По факту того, что показывает прибор учета. Весеннюю жару в квартирах придется оплатить по полной стоимости, даже если круглые сутки открыты окна.

Вице-мэр заверил, что бердские котельные сейчас дают температуру «по минимуму», поскольку теплоноситель распределяется и на отопление, и на горячую воду. При этом Владимир Николаевич пообещал выяснить в управляющей компании, которая обслуживает дома по указанным адресам, можно ли что-то сделать для людей:

— Я лично поработаю с управляющими организациями. Возможно, что-то можно поправить. Все городские котельные работают «на минимуме». Отключить сейчас их невозможно.

Как сообщал «Курьер Среда. Бердск», в планах мэрии завершить отопительный сезон в городе 10 мая. Предположительно, в этот день остановят бердские котельные в части подачи тепла в квартиры горожан.



— Система отопления Бердска — это более 200 км трубопровода. Нажать кнопку и пожить несколько часов без тепла, а к ночи включить не получится. Система разворачивается достаточно долго — неделю запускается и также инертно сворачивается. Это сложная операция, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» замглавы.