Жалуются на перетоп: Батареи жарят по-зимнему при температуре на улице +24 градуса в Бердске. Будет ли перерасчет?

Сегодня, 18 апреля, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» горожане жалуются на жару в квартирах.
— Топят так, что невозможно дышать! — возмущен Константин, живущий в многоквартирном доме №2В на ул. Комсомольской.
По его словам, изнывают от жары жители 11-го квартала, в частности дома №16 на ул. Ленина, а также проживающие в доме №26 на ул. Лелюха.
Он полагает, что котельные «стараются» потому, что из-за теплой зимы у них остались запасы топлива, которые нужно израсходовать. По мнению Константина, мало того, что за «перетоп» придется оплатить населению, наносится ущерб здоровью бердчан, сидящих из-за коронавируса по домам.
Как пояснил вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, по закону отопительный сезон заканчивается тогда, когда среднесуточная температура держится не ниже +8 градусов в течение пяти дней. Пока этого не наблюдается. Кроме того, он предлагает бердчанам устанавливать в домах «автоматику», которая регулирует температуру в батареях в зависимости от погоды.
— Кроме того, дом может быть отключен от системы отопления с помощью управляющей компании. За это должны проголосовать 100% жителей. Тогда УК имеет право отключить тепло. Но, к сожалению, в квартирах разная температура в зависимости от этажа, от того, куда выходят окна — на солнечную сторону или нет. Кому-то жарко, кому-то комфортно. Вопрос спорный. Поэтому самое лучшее — поставить автоматику на общедомовые приборы. Она окупается в течение двух лет, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» в субботу Владимир Николаевич.
Он привел пример своего многоквартирного дома, где «автоматика» отключается, как только на улице температура повышается больше 8 градусов:
По оценке Захарова, особенно выгодна «автоматика» в так называемый переходный период — весной и осенью. Ее установка стоит порядка 300 тыс. рублей. А люди платят меньше за отопление примерно на 30%. По факту того, что показывает прибор учета. Весеннюю жару в квартирах придется оплатить по полной стоимости, даже если круглые сутки открыты окна.
Вице-мэр заверил, что бердские котельные сейчас дают температуру «по минимуму», поскольку теплоноситель распределяется и на отопление, и на горячую воду. При этом Владимир Николаевич пообещал выяснить в управляющей компании, которая обслуживает дома по указанным адресам, можно ли что-то сделать для людей:
— Я лично поработаю с управляющими организациями. Возможно, что-то можно поправить. Все городские котельные работают «на минимуме». Отключить сейчас их невозможно.
Как сообщал «Курьер Среда. Бердск», в планах мэрии завершить отопительный сезон в городе 10 мая. Предположительно, в этот день остановят бердские котельные в части подачи тепла в квартиры горожан.
Активистам - противникам тепла авторизоваться.
Всех их внести в список реестра противников.
Отключить тепло по их просьбе.
При понижении температуры в квартирах жильцов ниже 18-20 градусов взыскивать с них за вынужденное отопление электричеством в пользу пострадавших от их революционных идей жителей.
Очень даже можно.
Но вот только эти кухарки, рвущиеся к управлению страной, даже своих немногочисленных соседей по дому не могут убедить отключиться от тепла.
Что там дом? - Это мелковато в масштабах их выдающихся личностей. - Дай им порулить целым городом. Причем без всякой на то уголовной ответственности.
Ах, нет кранов на радиаторе? Опять? За зиму сами краны на радиатора опять не наросли... Эх, вот же беда-то, не растут краны на батареях. Поэтому надо весь город от тепла отключить.
Каждую весну такая ерунда, что в нашем доме, что во всем городе.
Нет, дамы и господа, нельзя отключать отопление. Вам может и жарко, а мне комфортно. Моя квартира на теневой стороне, отопление - обратка, мне не жарко, я на ночь бару батарей "включаю". Утром краны закрываю. Все у меня хорошо.
В прошлом году 8 мая отключили, а через
3-5 дней похолодало. И я электрообогревателем несколько недель грел квартиру с закрытыми окнами. Было холодно, душно и влажно. Я так больше не хочу.
Ставьте краны или задыхайтесь от жары и духоты. Не хочу я из-за таких "экономистов" за электроэнергию потом переплачивать или мёрзнуть. И мои дети тоже мёрзнуть не хотят.
Очень!
подчиненным. Без пинка из области или Москвы ничего делать не будут. Губернатор--назначенец Кремля,он пикнуть не может, наш Шестернин--назначенец из Новосибирска,ждёт отмашки,вы тут хоть изжартесь но делать ничего не буду,загнали народ на изоляцию и батареи греют,у меня всё открыто и температура 28градусов. ГЕНОЦИД НАРОДА!!!
В квартире 30 градусов. Окна открыть не врзмодно из-за помойки под окнами (на расстоянии 5 метров от дома),ул. Железнодорожная 22.Новосибирск УК не реагирует. Хамит. Собирать подписи с жильцов - это нарушение самоизоляции и карантина!
(от модератора. Дайте ссылку на фото- попробуем вставить)
2020-04-13: +7.0
2020-04-14: +8.9
2020-04-15: +6.1
2020-04-16: +7.0
2020-04-17: +8.4
2020-04-18: +9.7
2020-04-19: +10.8
2020-04-20: +7.4
За сегодня цифра неактуальна, так как пока учитывает в основном ночное холодное время суток. Но день будет явно тёплым.
То фактически есть идёт четвёртый день со среднесуточной температурой более +8 градусов. Завтра - контрольный.
Задача ЦТП - подать горячую воду для отопления.
А какую температуру делать в доме и какую циркуляция - задача теплового узла дома.
Вроде все очевидно и понятно. Во всех новостройках Бердска (сужу по СРС) уже 15 лет в обязательном порядке стоят такие узлы и жители нормально живут.
В УК сказали, что на наш старый дом автоматику поставить невозможно, а собрать 100 % голосов за отключение просто фантастика, найдется обязательно какой-нибудь Миша.
Поэтому стараюсь дома не сидеть, но и в толпы не лезу.