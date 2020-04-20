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Жалуются на перетоп: Батареи жарят по-зимнему при температуре на улице +24 градуса в Бердске. Будет ли перерасчет?

17:46 20.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Заплатить за отопление при открытых форточках бердчанам придется по полной. Остановить котельные нельзя. Вице-мэр предлагает поставить автоматику или решить на собрании жильцов отключиться от тепла, чтобы не «отапливать воздух».

Жалуются на перетоп: Батареи жарят по зимнему при температуре на улице +24 градуса в Бердске. Будет ли перерасчет?
Вице-мэр Бердска Владимир Захаров предлагает варианты снижения температуры в квартирах во время отопительного сезона

Сегодня, 18 апреля, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» горожане жалуются на жару в квартирах.
— Топят так, что невозможно дышать! — возмущен Константин, живущий в многоквартирном доме №2В на ул. Комсомольской.

По его словам, изнывают от жары жители 11-го квартала, в частности дома №16 на ул. Ленина, а также проживающие в доме №26 на ул. Лелюха.

— Получается, отапливаем воздух. Форточки у многих открыты еще со вчерашнего вечера. А большинство людей дома сидят на самоизоляции и изнывают от жары, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск», намереваясь обращаться в мэрию с просьбой ограничить температуру теплоносителя в городских котельных.

Он полагает, что котельные «стараются» потому, что из-за теплой зимы у них остались запасы топлива, которые нужно израсходовать. По мнению Константина, мало того, что за «перетоп» придется оплатить населению, наносится ущерб здоровью бердчан, сидящих из-за коронавируса по домам.

Как пояснил вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, по закону отопительный сезон заканчивается тогда, когда среднесуточная температура держится не ниже +8 градусов в течение пяти дней. Пока этого не наблюдается. Кроме того, он предлагает бердчанам устанавливать в домах «автоматику», которая регулирует температуру в батареях в зависимости от погоды.

— Кроме того, дом может быть отключен от системы отопления с помощью управляющей компании. За это должны проголосовать 100% жителей. Тогда УК имеет право отключить тепло. Но, к сожалению, в квартирах разная температура в зависимости от этажа, от того, куда выходят окна — на солнечную сторону или нет. Кому-то жарко, кому-то комфортно. Вопрос спорный. Поэтому самое лучшее — поставить автоматику на общедомовые приборы. Она окупается в течение двух лет, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» в субботу Владимир Николаевич.

Он привел пример своего многоквартирного дома, где «автоматика» отключается, как только на улице температура повышается больше 8 градусов:

— Подача теплоносителя регулируется в зависимости от температуры наружного воздуха. Это очень удобно. Люди находятся в комфорте и экономят на оплате услуг ЖКХ.

По оценке Захарова, особенно выгодна «автоматика» в так называемый переходный период — весной и осенью. Ее установка стоит порядка 300 тыс. рублей. А люди платят меньше за отопление примерно на 30%. По факту того, что показывает прибор учета. Весеннюю жару в квартирах придется оплатить по полной стоимости, даже если круглые сутки открыты окна.

Вице-мэр заверил, что бердские котельные сейчас дают температуру «по минимуму», поскольку теплоноситель распределяется и на отопление, и на горячую воду. При этом Владимир Николаевич пообещал выяснить в управляющей компании, которая обслуживает дома по указанным адресам, можно ли что-то сделать для людей:
— Я лично поработаю с управляющими организациями. Возможно, что-то можно поправить. Все городские котельные работают «на минимуме». Отключить сейчас их невозможно.

Как сообщал «Курьер Среда. Бердск», в планах мэрии завершить отопительный сезон в городе 10 мая. Предположительно, в этот день остановят бердские котельные в части подачи тепла в квартиры горожан.

— Система отопления Бердска — это более 200 км трубопровода. Нажать кнопку и пожить несколько часов без тепла, а к ночи включить не получится. Система разворачивается достаточно долго — неделю запускается и также инертно сворачивается. Это сложная операция, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» замглавы.

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От редакции

Вам жарко?

Алесандр, 18 апреля 2020 16:51
Замучил уже этот Захаров.Где у Нас мзр. Захарова назад в депутаты.Володя вали от туда не потянеш и не справляешся . Потом будет хуже!
+7, 18 апреля 2020 17:44
Поддерживаю вас. Мэра вообще не видать последнее время, отодвинули в сторону. Пиарят Захарова, чтобы лицо примелькалось перед выборами.
Аноним, 18 апреля 2020 16:51
Каждый год как всегда... Одни и те же жалобы от жителей, одни и те же ответы... от Захарова...
Аноним, 18 апреля 2020 17:08
А на какой улице Бердска +24? Уточните, пожалуйста
Аноним, 18 апреля 2020 18:00
Есть предложение:
Активистам - противникам тепла авторизоваться.
Всех их внести в список реестра противников.
Отключить тепло по их просьбе.
При понижении температуры в квартирах жильцов ниже 18-20 градусов взыскивать с них за вынужденное отопление электричеством в пользу пострадавших от их революционных идей жителей.
Ого, 18 апреля 2020 18:03
Вирус убивают
Аноним, 18 апреля 2020 19:02
А что, разве нельзя на общем собрании собственников проголосовать за отключение дома от отопления?
Очень даже можно.
Но вот только эти кухарки, рвущиеся к управлению страной, даже своих немногочисленных соседей по дому не могут убедить отключиться от тепла.
Что там дом? - Это мелковато в масштабах их выдающихся личностей. - Дай им порулить целым городом. Причем без всякой на то уголовной ответственности.
Ольга, 18 апреля 2020 19:44
10 отключат и начнутся заморозки и стоны о том, что замерзает. Каждую весну одинаково.
Аноним, 18 апреля 2020 20:22
Ага, давайте топить еще в июле.
Михаил, 18 апреля 2020 21:13
Кому жарко - перекройте подачу теплоносителя краном на радиаторе.
Ах, нет кранов на радиаторе? Опять? За зиму сами краны на радиатора опять не наросли... Эх, вот же беда-то, не растут краны на батареях. Поэтому надо весь город от тепла отключить.
Каждую весну такая ерунда, что в нашем доме, что во всем городе.
Нет, дамы и господа, нельзя отключать отопление. Вам может и жарко, а мне комфортно. Моя квартира на теневой стороне, отопление - обратка, мне не жарко, я на ночь бару батарей "включаю". Утром краны закрываю. Все у меня хорошо.
В прошлом году 8 мая отключили, а через
3-5 дней похолодало. И я электрообогревателем несколько недель грел квартиру с закрытыми окнами. Было холодно, душно и влажно. Я так больше не хочу.
Ставьте краны или задыхайтесь от жары и духоты. Не хочу я из-за таких "экономистов" за электроэнергию потом переплачивать или мёрзнуть. И мои дети тоже мёрзнуть не хотят.
***, 18 апреля 2020 21:25
Батареи у нас перекрыты весь отопительный сезон, хватает жара от труб стояков, по которым бежит вода к радиаторам. Стояки то перекрыть вот никак не получается ((((
Михаил, 18 апреля 2020 22:14
но ведь от труб стояков нет невыносимого жара и духоты.
AGGA, 19 апреля 2020 00:22
на стояки можно одеть "шубки" - теплоизоляцию из вспененного полиэтилена. Отличная штука! Третью зиму пользуемся. Погуглите.
Просто Дрон, 20 апреля 2020 13:27
ну поставил я кран. а платьть все равно буду за тепло как и все.
Аноним, 19 апреля 2020 00:55
Народ,нашли кому объяснять, им лишь бы содрать по-больше с тех кто платит.
Михаил22, 19 апреля 2020 01:30
В данной ситуации Захаров прав на все сто % . Тех.оборудование котельной не позволяет снизить температуру подачи ниже 70 градусов ни осенью ни зимой. Вот по этому соблюсти график температуры котельная не может.
Raven, 20 апреля 2020 12:58
А в Новосибирске почему всегда раньше отключают всю жизнь. Бердским лишь бы бабла собрать с народа за отопление побольше
Аноним, 19 апреля 2020 01:43
НВР:
Очень!
людмила, 19 апреля 2020 06:58
Где же все-таки Шестернин?
Аноним, 19 апреля 2020 20:06
На самоизоляции, как закону послушный член общества.
Елена, 19 апреля 2020 10:03
НВР:На Ленина 10/2 такая же ситуация,жарко и душно
житель, 19 апреля 2020 11:29
Это не власть --это сидельцы на зряплате. Реально они не управляют ,ни городом, ни предприятиями им
подчиненным. Без пинка из области или Москвы ничего делать не будут. Губернатор--назначенец Кремля,он пикнуть не может, наш Шестернин--назначенец из Новосибирска,ждёт отмашки,вы тут хоть изжартесь но делать ничего не буду,загнали народ на изоляцию и батареи греют,у меня всё открыто и температура 28градусов. ГЕНОЦИД НАРОДА!!!
Аноним, 19 апреля 2020 13:21
Проблема решается на раз два. Письмо в ук с подписями всех жителей и сантехник перекрывает в подвале вентель. Разнылись лодыри
Аноним, 20 апреля 2020 00:27
НВР:
В квартире 30 градусов. Окна открыть не врзмодно из-за помойки под окнами (на расстоянии 5 метров от дома),ул. Железнодорожная 22.Новосибирск УК не реагирует. Хамит. Собирать подписи с жильцов - это нарушение самоизоляции и карантина!
Аноним, 20 апреля 2020 04:51
Да! Сейчас в короновирус соберём собрание жильцов и проголосуем.
Влад, 20 апреля 2020 11:46
17 мая 2017 г выпал снег. Жаль не могу разместить фото.
(от модератора. Дайте ссылку на фото- попробуем вставить)
Житель, 20 апреля 2020 12:47
И летом бывает прохладно,так что и летом топить ,просим лишь уменьшить температуру теплоносителя. Как пояснил вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, по закону отопительный сезон заканчивается тогда, когда среднесуточная температура держится не ниже +8 градусов в течение пяти дней. Пока этого не наблюдается.С 19 числа по 24 средняя температура явно будет выше +8,так почему тогда только 10 мая выключат?????
Аноним, 20 апреля 2020 13:23
Обновляю циферки по среднесуточной температуре за последнюю неделю:
2020-04-13: +7.0
2020-04-14: +8.9
2020-04-15: +6.1
2020-04-16: +7.0
2020-04-17: +8.4
2020-04-18: +9.7
2020-04-19: +10.8
2020-04-20: +7.4
За сегодня цифра неактуальна, так как пока учитывает в основном ночное холодное время суток. Но день будет явно тёплым.

То фактически есть идёт четвёртый день со среднесуточной температурой более +8 градусов. Завтра - контрольный.
барабашка, 20 апреля 2020 13:28
гдееее?где такое счастье что вас топят???полмесяца тепла не видим вообще, уже и в управляшку звонили.....один день добавили и опять но новой, сейчас тепло из за солнышка, а так батареи вообще холодные!центр, герцена
Дачник, 20 апреля 2020 13:55
Обьясните почему автоматику надо ставить на каждом доме,а не ЦТП?
Аноним, 20 апреля 2020 14:22
Потому что один дом утеплен лучше, а другой хуже и расход теплоносителя должен быть разным, как и его температура.
Задача ЦТП - подать горячую воду для отопления.
А какую температуру делать в доме и какую циркуляция - задача теплового узла дома.

Вроде все очевидно и понятно. Во всех новостройках Бердска (сужу по СРС) уже 15 лет в обязательном порядке стоят такие узлы и жители нормально живут.
Аноним, 20 апреля 2020 16:30
Ленина 14, жара невыносимая. Батареи перекрыты. Да солнечная сторона.
В УК сказали, что на наш старый дом автоматику поставить невозможно, а собрать 100 % голосов за отключение просто фантастика, найдется обязательно какой-нибудь Миша.
Поэтому стараюсь дома не сидеть, но и в толпы не лезу.

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