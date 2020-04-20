Институт вирусологии Ухани опровергает сообщения о том, что он произвел вирус

Репортер Фэн Илей побеседовал с директором Уханьского отделения Китайской академии наук

Уханьский институт вирусологии Китайской академии наук находится в центре противоречий. С первой в Китае лабораторией уровня 4 по биобезопасности с тех пор, как в городе началась вспышка COVID-19, в центре внимания оказались теории подозрений и заговоров. Наш репортер Фэн Илей побеседовал с директором Уханьского отделения Китайской академии наук, также являющимся научным сотрудником Уханьского института вирусологии, чтобы узнать больше о работе лаборатории.

ЮАН ЧИМИН Исследователь, директор Института вирусологии Ухани, Уханьская национальная лаборатория биобезопасности: «Я могу понять, особенно во время сильной вспышки, когда люди хотят, чтобы вы вступили в игру, но вы выглядите очень тихо, и им придется задаться вопросом, какую роль играет Вирусный институт играет в этой эпидемии «.

ФЭН ИЛЕЙ Ухань «Сколько команд и исследователей в институте в настоящее время занимаются экстренными научными исследованиями? Как у них дела сейчас? И кто-нибудь из них был заражен?»

ЮАН ЧИМИН Исследователь, директор Института вирусологии Ухани, Уханьская национальная лаборатория биобезопасности. «Я могу с уверенностью сказать, что ни один из наших студентов, пенсионеров или какой-либо из наших сотрудников не был инфицирован. Группа сотрудников решила остаться в Ухани во время блокировка, которая гарантировала, что наша работа была в самом разгаре во время китайского новогоднего перерыва. Я не могу сосчитать, сколько сейчас есть команд. Потому что сейчас весь институт проводит исследования в различных областях, связанных с коронавирусом. Команды по разработке лекарств, исследованиям вакцин, патогенезу и, конечно, некоторые отвечают на основные вопросы, включая происхождение вируса и общие характеристики вируса, что является одной из наших сильных сторон. Некоторые работают над структурой вируса, и иммунные ответы на это. МыМы посвятили себя исследованию этого с начала вспышки «.

ФЭН ИЛЕЙ, Ухань «Какое-либо из исследований показало, что вирус возник в Ухани или в Уханьском институте вирусологии?»

ЮАН ЖИМИН Исследователь, директор Института вирусологии Ухани, Уханьская национальная лаборатория биобезопасности. «На самом деле, как люди, которые проводят исследования вирусов, мы четко знаем, какие исследования вирусов проводятся в институте и как институт управляет вирусами и образцами. мы уже говорили, что у нас нет никакого вируса — у нас строгий регуляторный режим, у нас есть кодекс поведения для исследований, поэтому мы уверены в этом ».

ФЭН ИЛЕЙ, Ухань. «Сообщается, что« вирус, вытекший из Уханьского института вирусологии », вызвал вспышку. Как вы к этому относитесь?»

ЮАН ЖИМИН Исследователь, директор Института вирусологии Ухани, Уханьская национальная лаборатория биобезопасности «Почему ходят слухи? Потому что Институт вирусологии и лаборатория P4 находятся в Ухани — люди не могут не создавать ассоциации, что, я думаю, является пониманием. Но это плохо, когда некоторые намеренно пытаются ввести людей в заблуждение. Сенатор США Том Коттон ранее заявил, что вирус поступил из Вирусского института вирусологии. The Washington Post и несколько других журналистов писали о вирусе, поступающем из лаборатории Ухани. У них нет никаких доказательств или знаний, это полностью основано на предположениях. Часть цели состоит в том, чтобы ввести людей в заблуждение, вмешаться в нашу противоэпидемическую деятельность или даже в нашу научную деятельность. Возможно, они каким-то образом достигли своей цели, но как ученый и наука и техника менеджер,Я долгое время занимался вопросами управления биологической безопасностью в лабораториях и проектами научных исследований, и я знаю, что это невозможно. Я также считаю, что до тех пор, пока продолжается пандемия, особенно в других странах, такие сомнения и дисгармония не исчезнут.

ФЭН ИЛЕЙ Ухань «Есть также сообщения о том, что новый коронавирус создан человеком. Что вы об этом думаете? Кто-нибудь освоил такую ​​технологию в мире?»

Юань ЖИМИН Исследователь, директор Уханьского института вирусологии, Уханьская национальная лаборатория биобезопасности. На самом деле, в научных журналах есть много сообщений. Из моего личного понимания вирусологии нет никаких доказательств того, что вирус имеет искусственные или синтетические следы. Кроме того, некоторые ученые считают, что для синтеза вируса требуются исключительные умственные способности и рабочая нагрузка. Поэтому я никогда не думал, что у нас, людей, будет возможность синтезировать такой вирус ».

ФЭН ИЛЕЙ, Ухань «Какую поддержку оказывают результаты исследований института по глобальной профилактике, борьбе и лечению эпидемий? Будут ли теории заговора оказывать негативное влияние на международное сотрудничество?»

ЮАН ЖИМИН Исследователь, директор Института вирусологии Ухани, Уханьская национальная лаборатория биобезопасности. «В соответствии с договоренностью Национальной комиссии здравоохранения мы передали всю последовательность генома в ВОЗ, которая заложила хорошую основу для стран во всем мире, чтобы подтвердить результаты тестирования метод на ранней стадии, включая разработку вакцины мРНК. Тем временем мы активно общались с ВОЗ, а также с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией, чтобы сообщить о последних результатах исследований и разработок на модели животных, таких как Уханьский институт вирусологии и Институт лабораторных исследований в области животных является первым в мире, кто создал модель на животных.В конце концов, теории заговора не распространены, у научного сообщества есть общее суждение о том, откуда возбудитель.Американское научное сообщество проявило к нам доброту. У нас еще есть хорошие разговоры и общение. Техническое сообщество в США решительно выступает против таких теорий заговора и подобных заявлений, которые политики делают в политических целях. Например, некоторые люди говорят, что наша лаборатория не очень хорошо управляется, но директор Национальной лаборатории Галвестон в США дал понять, что эта лаборатория так же хорошо управляется, как лаборатории в Европе и США. Многие другие ученые во всем мире имеют также объединили усилия для публикации статей в надежде, что теории заговора не нанесут вреда сотрудничеству и не повлияют на их борьбу с эпидемиями. Все, что мы можем сказать, это то, что мы должны говорить то, что считаем правильным ».Техническое сообщество в США решительно выступает против таких теорий заговора и подобных заявлений, которые политики делают в политических целях. Например, некоторые люди говорят, что наша лаборатория не очень хорошо управляется, но директор Национальной лаборатории Галвестон в США дал понять, что эта лаборатория так же хорошо управляется, как лаборатории в Европе и США. Многие другие ученые во всем мире имеют также объединили усилия для публикации статей в надежде, что теории заговора не нанесут вреда сотрудничеству и не повлияют на их борьбу с эпидемиями. Все, что мы можем сказать, это то, что мы должны говорить то, что считаем правильным ».Техническое сообщество в США решительно выступает против таких теорий заговора и подобных заявлений, которые политики делают в политических целях. Например, некоторые люди говорят, что наша лаборатория не очень хорошо управляется, но директор Национальной лаборатории Галвестон в США дал понять, что эта лаборатория так же хорошо управляется, как лаборатории в Европе и США. Многие другие ученые во всем мире имеют также объединили усилия для публикации статей в надежде, что теории заговора не нанесут вреда сотрудничеству и не повлияют на их борьбу с эпидемиями. Все, что мы можем сказать, это то, что мы должны говорить то, что считаем правильным ».некоторые люди говорят, что наша лаборатория не очень хорошо управляется, но директор Национальной лаборатории Галвестон в США дал понять, что эта лаборатория так же хорошо управляется, как лаборатории в Европе и США. Многие другие ученые во всем мире также объединили свои усилия публиковать статьи в надежде, что теории заговора не повредят сотрудничеству и не повлияют на их борьбу с эпидемиями. Все, что мы можем сказать, это то, что мы должны говорить то, что считаем правильным ».некоторые люди говорят, что наша лаборатория не очень хорошо управляется, но директор Национальной лаборатории Галвестон в США дал понять, что эта лаборатория так же хорошо управляется, как лаборатории в Европе и США. Многие другие ученые во всем мире также объединили свои усилия публиковать статьи в надежде, что теории заговора не повредят сотрудничеству и не повлияют на их борьбу с эпидемиями. Все, что мы можем сказать, это то, что мы должны говорить то, что считаем правильным ».Все, что мы можем сказать, это то, что мы должны говорить то, что считаем правильным ».Все, что мы можем сказать, это то, что мы должны говорить то, что считаем правильным ».

Источник: news.cgtn.com