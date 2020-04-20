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24 новых случая коронавируса на 20 апреля в Новосибирской области. Болезнь привезли из Москвы и Сочи

17:36 20.04.2020 Фото: pexels.com
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Семнадцать человек – из близкого круга контактов уже выявленных пациентов. Пятеро никуда не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали.

24 новых случая коронавируса на 20 апреля в Новосибирской области. Болезнь привезли из Москвы и Сочи
Количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 увеличилось до 132

По данным оперативного штаба на 9 утра 20 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 24 человека с коронавирусной инфекцией: 22 взрослых и 2 ребенка.

За пределы региона выезжали двое – в Москву и Сочи. Семнадцать человек – из близкого круга контактов уже выявленных пациентов. Пятеро никуда не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали.

Количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 увеличилось до 132. 16 человек выздоровели, трое скончались. Список районов, в которых зафиксирована коронавирусная инфекция, пополнился Коченевским и Черепановским.

В детской больнице №3 находятся 40 детей с подозрением на COVID-19. В том числе 5 детей с подтвержденным диагнозом.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 20 апреля госпитализировано 172 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

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От редакции

Сидите дома?

Гость, 20 апреля 2020 19:00
В целом у нас в РФ ситуацЫя норм! В германии 470 умершЫх на 1млн. населения, в РФ 2 умершЫх на 1 млн. населения. ЖЫвём!

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