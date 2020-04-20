С 50-летием Путин поздравил Автоваз

50 лет назад, 19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автозавода сошёл первый автомобиль легендарной марки «ВАЗ-2101».

Автомобили АвтоВАЗа популярны в России

Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с большим, праздничным событием – 50 лет назад, 19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автозавода сошёл первый автомобиль легендарной марки «ВАЗ-2101», который сразу покорил сердца автолюбителей – как в нашей стране, так и за её пределами. С того далёкого, незабываемого для вашего коллектива и ветеранов дня началась богатая история вазовского автомобилестроения. За её страницами – труд многих поколений конструкторов, инженеров, рабочих, специалистов, которые внесли огромный вклад в становление родного предприятия, дали мощный импульс развитию отечественной автомобилестроительной отрасли.

С удовлетворением отмечу, что нынешний коллектив «Автоваза» хранит замечательные традиции своих предшественников, активно внедряет в практику передовые технологии и новаторские решения, неуклонно повышает качество и конкурентоспособность продукции. Осваивает производство моделей, отвечающих самым современным стандартам безопасности, надёжности, экологичности.

Желаю вам новых достижений и всего наилучшего. И конечно, особые слова благодарности – ветеранам завода.

Владимир Путин

Источник: kremlin.ru