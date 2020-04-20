20.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Авто / Общество

С 50-летием Путин поздравил Автоваз

13:15 20.04.2020 Фото: pixabay.com
0

50 лет назад, 19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автозавода сошёл первый автомобиль легендарной марки «ВАЗ-2101».

С 50 летием Путин поздравил Автоваз
Автомобили АвтоВАЗа популярны в России

Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с большим, праздничным событием – 50 лет назад, 19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автозавода сошёл первый автомобиль легендарной марки «ВАЗ-2101», который сразу покорил сердца автолюбителей – как в нашей стране, так и за её пределами. С того далёкого, незабываемого для вашего коллектива и ветеранов дня началась богатая история вазовского автомобилестроения. За её страницами – труд многих поколений конструкторов, инженеров, рабочих, специалистов, которые внесли огромный вклад в становление родного предприятия, дали мощный импульс развитию отечественной автомобилестроительной отрасли.

С удовлетворением отмечу, что нынешний коллектив «Автоваза» хранит замечательные традиции своих предшественников, активно внедряет в практику передовые технологии и новаторские решения, неуклонно повышает качество и конкурентоспособность продукции. Осваивает производство моделей, отвечающих самым современным стандартам безопасности, надёжности, экологичности.

Желаю вам новых достижений и всего наилучшего. И конечно, особые слова благодарности – ветеранам завода.

Владимир Путин

Источник: kremlin.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас была "копейка"?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскГИБДД ушла на карантин: Не могут сдать экзамен "город" из-за COVID-19 будущие водители Бердска
14:15 20-04-2020
ГИБДД ушла на карантин: Не могут сдать экзамен
БердскНеудачное свидание: Застукала за сексом подругу мамы на первом свидании с другом девушка в Бердске
14:01 20-04-2020
Неудачное свидание: Застукала за сексом подругу мамы на первом свидании с другом девушка в Бердске
250 квадратов богатого подворья полыхали открытым огнем в дачном поселке. Огонь взрывал газовые баллоны под Новосибирском
14:00 20-04-2020
250 квадратов богатого подворья полыхали открытым огнем в дачном поселке. Огонь взрывал газовые баллоны под Новосибирском
Бердск75 дней до Победы: будет жив, приедет муж, расправит все морщиночки
13:45 20-04-2020
75 дней до Победы: будет жив, приедет муж, расправит все морщиночки
Школьника и его друга током убило на железной дороге во Владивостоке
13:30 20-04-2020
Школьника и его друга током убило на железной дороге во Владивостоке
С 50-летием Путин поздравил Автоваз
13:15 20-04-2020
С 50-летием Путин поздравил Автоваз
БердскРабота в Бердске: Частная клиника примет на работу
13:11 20-04-2020
Работа в Бердске: Частная клиника примет на работу
Не упадет рубль ниже 80 руб. за $1 и укрепится почти через 2 года, заявил глава ВТБ Костин
13:00 20-04-2020
Не упадет рубль ниже 80 руб. за $1 и укрепится почти через 2 года, заявил глава ВТБ Костин
Мама, папа, дочка, сын - всем мыть руки! И дедушке тоже! Инструкция Роспотребнадзор
12:50 20-04-2020
Мама, папа, дочка, сын - всем мыть руки! И дедушке тоже! Инструкция Роспотребнадзор
Заявление на выплату в 5 тысяч рублей подавайте на портале Госуслуг и ПФР. Прием заявлений уже идет! 1
12:45 20-04-2020
Заявление на выплату в 5 тысяч рублей подавайте на портале Госуслуг и ПФР. Прием заявлений уже идет!