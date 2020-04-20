Пьяная ночь на Ленинке: три поножовщины в пасхальную ночь случились по пьяным ссорам в одном районе Новосибирска

Нож- частый «аргумент» в разборках

В минувшее воскресенье в Ленинском районе сотрдуники полиции раскрыли по горячим следам три факта причинения тяжкого вреда здоровью. Все преступления были совершены в вечернее и ночное время.

В квартире дома по улице Римского-Корсакова 36-летний мужчина, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в ходе ссоры ударил ножом в грудную клетку своего 34-летнего брата. Аналогичное преступление совершено в квартире на улице Костычева, где 64-летняя женщина ударила в живот кухонным ножом своего 57-летнего знакомого. У дома по улице Троллейной 55-летний мужчина, также ранее судимый по ст. 111 Уголовного кодекса РФ, в ходе конфликта нанес проникающее ножевое ранение в грудную клетку 34-летнему жителю Ленинского района.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемые в совершении преступлений задержаны. Проводится расследование.

Источник: 54.мвд.рф