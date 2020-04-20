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Несколько пациентов из наркодиспансера в Чите доставили в горбольницу с подозрением на COVID-19

15:00 20.04.2020 Фото: pixabay.com
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У них выявлены симптомы, схожие с коронавирусом. Окончательных результатов анализов пока нет.

Несколько пациентов из наркодиспансера в Чите доставили в горбольницу с подозрением на COVID 19
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Несколько человек с подозрением на коронавирус, которые ранее проходили обследование и лечение в наркологическом диспансере в Чите, доставлены в моностационар первой горбольницы краевого центра. Об этом 18 апреля корреспонденту ZabNews сообщили сразу три разных источника, знакомых с ситуацией.

По словам источника, в лечебное учреждение поступили несколько человек, которые ранее были пациентами в наркологическом диспансере. У них выявлены симптомы, схожие с коронавирусом. Окончательных результатов анализов пока нет.

Однако данный факт не говорит о том, что в наркологическом диспансере будет введён карантин. Будут выборочно проверены сотрудники, которые контактировали с возможными заболевшими. Это же касается и домочадцев.

Официальный представитель регионального оперативного штаба по ситуации с коронавирусом на просьбу прокомментировать данные источников ответил, что пока такой информации нет.

Источник: zabnews.ru

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