Несколько пациентов из наркодиспансера в Чите доставили в горбольницу с подозрением на COVID-19

У них выявлены симптомы, схожие с коронавирусом. Окончательных результатов анализов пока нет.

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Несколько человек с подозрением на коронавирус, которые ранее проходили обследование и лечение в наркологическом диспансере в Чите, доставлены в моностационар первой горбольницы краевого центра. Об этом 18 апреля корреспонденту ZabNews сообщили сразу три разных источника, знакомых с ситуацией.

По словам источника, в лечебное учреждение поступили несколько человек, которые ранее были пациентами в наркологическом диспансере. У них выявлены симптомы, схожие с коронавирусом. Окончательных результатов анализов пока нет.

Однако данный факт не говорит о том, что в наркологическом диспансере будет введён карантин. Будут выборочно проверены сотрудники, которые контактировали с возможными заболевшими. Это же касается и домочадцев.

Официальный представитель регионального оперативного штаба по ситуации с коронавирусом на просьбу прокомментировать данные источников ответил, что пока такой информации нет.

Источник: zabnews.ru