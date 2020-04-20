Школьника и его друга током убило на железной дороге во Владивостоке

Правоохранители сообщили о двух случаях смерти на территории Дальневосточной железной дороги. Граждане получили смертельный удар током.
Школьник и юноша получили смертельный удар разряда током контактной сети на Дальневосточной железной дороге. По предварительным данным, они забрались на цистерну на станции Гайдамак и не пережили сильнейшего удара.
Прибывшая на место инцидента бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть граждан. Правоохранители проводят проверку по факту смертельного инцидента во Владивостоке.
Похожий случай произошел в Мичуринске. Работник энергетической компании обнаружил тела двух мертвых школьников. По данным следствия, подростки играли на опасной для жизни территории.