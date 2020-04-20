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Школьника и его друга током убило на железной дороге во Владивостоке

13:30 20.04.2020 Фото: pixabay.com
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По предварительным данным, они забрались на цистерну на станции Гайдамак и не пережили сильнейшего удара.

Школьника и его друга током убило на железной дороге во Владивостоке
Работник энергетической компании обнаружил тела двух мертвых школьников

Правоохранители сообщили о двух случаях смерти на территории Дальневосточной железной дороги. Граждане получили смертельный удар током.

Школьник и юноша получили смертельный удар разряда током контактной сети на Дальневосточной железной дороге. По предварительным данным, они забрались на цистерну на станции Гайдамак и не пережили сильнейшего удара.

Прибывшая на место инцидента бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть граждан. Правоохранители проводят проверку по факту смертельного инцидента во Владивостоке.

Похожий случай произошел в Мичуринске. Работник энергетической компании обнаружил тела двух мертвых школьников. По данным следствия, подростки играли на опасной для жизни территории.

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