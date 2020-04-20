Неадекватный пассажир поезда «Москва-Чита» попал на видео: орал и приставал к пассажирам

45-летний нарушитель был задержан и доставлен в дежурную часть ЛО МВД России на станции Барабинск. По словам свидетелей, гражданин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Пассажир поезда вел себя странно

Сотрудники транспортной полиции пресекли неадекватное поведение пассажира поезда «Москва-Чита»

В пути следования пассажирского поезда гражданин распивал спиртные напитки, шумно себя вел, мешал отдыху другим пассажирам.

В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Барабинск поступило сообщение о том, что поездной бригаде пассажирского поезда «Москва-Чита» требуется наряд полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров.

Транспортные полицейские установили, что гражданин распивал спиртные напитки в плацкартном вагоне, при этом шумно себя вел, мешал отдыху других пассажиров, на замечание проводников не реагировал. Начальником поезда было принято решение об отказе мужчине в дальнейшем проезде. Несмотря на неоднократные требования прибывших сотрудников транспортной полиции покинуть поезд и проследовать в дежурную часть, мужчина ответил отказом и продолжил вести себя неадекватно, в результате чего в соответствии с законом о «Полиции» в отношении него была применена физическая сила и спецсредства. После чего нарушитель был задержан и доставлен в дежурную часть ЛО МВД России на станции Барабинск. По словам свидетелей, гражданин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В присутствии понятых от предложенного сотрудниками полиции медицинского освидетельствования отказался.

В отношении 45-летнего гражданина сотрудниками транспортной полиции составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьей 20.1 (Мелкое хулиганство) и частью 1 статьи 20.20 (Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Транспортные полицейские напоминают о недопустимости употребления алкогольной продукции в общественных местах, появления в общественных местах в состоянии опьянения и об ответственности предусмотренной действующим законодательством за подобные нарушения.

В соответствии с Правилами оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте нарушители правила проезда и общественного порядка могут быть удалены из поезда сотрудниками транспортной полиции. Распитие алкогольной продукции в запрещенных местах, появление в общественных местах в состоянии опьянения, нарушение общественного порядка, влечет административную ответственность, предусмотренную статьями 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство), 20.20 (Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах), ст. 20.21 (Появление в общественных местах в состоянии опьянения).