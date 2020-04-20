20.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

Почему низкая смертность от коронавируса в России?

11:48 20.04.2020 Фото: pixabay.com
4 2

Не стоит заострять внимание на число заболевших, так как в РФ активно проводят тесты на выявление коронавируса, а низкая выявляемость в других странах не говорит об отсутствии больных.

Почему низкая смертность от коронавируса в России?
В РФ активно проводят тесты на выявление коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Почему низкая смертность от коронавируса в России?

Кто в условиях коронавируса может выписать протокол о нарушении жителю Бердска?Полк ДПС перекроет дорогу и будет охранять кладбище от жителей в Бердске. Погост закроют на замокЕщё 745 новостей

Утром 18 апреля Россия вышла на 10-е место в мире по числу заболевших коронавирусом, однако позже вновь переместилась на 11-е место.
Всего в РФ выявлено 36,7 тыс. случаев COVID-19. При этом число заболевших день ото дня увеличивается на несколько тысяч, а вот смертность остается очень невысокой — 0,7–0,8%, что на порядок ниже, чем было в Италии и Испании при том же количестве заболевших.

Как рассказали «Известиям» эксперты, ежедневный прирост заболеваемости в последние дни составляет примерно 15% в сутки. По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александра Лукашева, в столице такая динамика сохранится еще 10–12 дней.

Он отметил, что не стоит заострять внимание на число заболевших, так как в РФ активно проводят тесты на выявление коронавируса, а низкая выявляемость в других странах не говорит об отсутствии больных.

Большее значение имеет статистика тяжелых случаев и летальных исходов, уверен врач.

Источник: Известия

Мнение читателей
1
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Почему в России мало умирают?

Аноним, 20 апреля 2020 12:14
НВР:
Вам этих смертей мало? Ван нужно больше для чего?
Новый мэр, 20 апреля 2020 12:44
Умеют считать
Ирина, 20 апреля 2020 12:52
НВР: Не важно сколько умирают, важен сам факт того что люди умирают, а должны жить
Аноним, 20 апреля 2020 13:01
Зоболело горло, температура небольшая...ОРВИ. Отправили на больничный, мозок сказали через неделю возьмут при условии если симптомы сохранятся. Вот как то так.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскГИБДД ушла на карантин: Не могут сдать экзамен "город" из-за COVID-19 будущие водители Бердска
14:15 20-04-2020
ГИБДД ушла на карантин: Не могут сдать экзамен
БердскНеудачное свидание: Застукала за сексом подругу мамы на первом свидании с другом девушка в Бердске
14:01 20-04-2020
Неудачное свидание: Застукала за сексом подругу мамы на первом свидании с другом девушка в Бердске
250 квадратов богатого подворья полыхали открытым огнем в дачном поселке. Огонь взрывал газовые баллоны под Новосибирском
14:00 20-04-2020
250 квадратов богатого подворья полыхали открытым огнем в дачном поселке. Огонь взрывал газовые баллоны под Новосибирском
Бердск75 дней до Победы: будет жив, приедет муж, расправит все морщиночки
13:45 20-04-2020
75 дней до Победы: будет жив, приедет муж, расправит все морщиночки
Школьника и его друга током убило на железной дороге во Владивостоке
13:30 20-04-2020
Школьника и его друга током убило на железной дороге во Владивостоке
С 50-летием Путин поздравил Автоваз
13:15 20-04-2020
С 50-летием Путин поздравил Автоваз
БердскРабота в Бердске: Частная клиника примет на работу
13:11 20-04-2020
Работа в Бердске: Частная клиника примет на работу
Не упадет рубль ниже 80 руб. за $1 и укрепится почти через 2 года, заявил глава ВТБ Костин
13:00 20-04-2020
Не упадет рубль ниже 80 руб. за $1 и укрепится почти через 2 года, заявил глава ВТБ Костин
Мама, папа, дочка, сын - всем мыть руки! И дедушке тоже! Инструкция Роспотребнадзор
12:50 20-04-2020
Мама, папа, дочка, сын - всем мыть руки! И дедушке тоже! Инструкция Роспотребнадзор
Заявление на выплату в 5 тысяч рублей подавайте на портале Госуслуг и ПФР. Прием заявлений уже идет! 1
12:45 20-04-2020
Заявление на выплату в 5 тысяч рублей подавайте на портале Госуслуг и ПФР. Прием заявлений уже идет!