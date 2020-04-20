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На 20 тыс. смертей больше в Испании от COVID-19 показала 20 апреля «Россия 24» . Возмущен Александр из Бердска

11:49 20.04.2020 Фото: Александра
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Испания — третья страна в мире, вместе с Италией и США, где количество связанных с коронавирусом смертей в больницах превысило 20 тысяч. По официальным данным на сегодняшний день в Испании 21 238 смертей от коронавирусной инфекции.

На 20 тыс. смертей больше в Испании от COVID 19 показала 20 апреля Россия 24 . Возмущен Александр из Бердска
Бердчанин зафиксировал цифры смертности по странам

Возмутился невероятными данными смертности от коронавируса в Испании житель Бердска Александр. Фото-факт бердчанин предоставил редакции «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 20 апреля. На нем видно, что по данным федерального канала «Россия 24» в Италии от COVID-19 умерших 23 660 человек, а в Испании — 40 453 на 20 апреля.

Напомним, по официальным данным на сегодняшний день в Испании 21 238 смертей от коронавирусной инфекции.

— Это чушь какая-то, ерунда. Как за сутки может быть прирост смертей в 20 000 человек? Сейчас бабушки насмотрятся и испугаются, — прокомментировал Александр.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2,3 млн. Умерли более 160 тысяч человек, выздоровевших и выписанных из больниц пациентов во всем мире — более 600 тысяч. В Италии и Германии число новых заражений и смертей снижается, Испания смягчает ограничения на прогулки детей, а в России число заболевших удвоилось за пять дней — всего в стране насчитывается более 42 тысяч заразившихся коронавирусом.

По числу пациентов в больницах в мире лидируют США, львиная доля заражений в которых приходится на штат Нью-Йорк. В США с начала пандемии произошло 735 тысяч случаев заражения , с коронавирусом связывают смерть 35 тысяч человек.
В России от коронавирусной инфекции скончался 361 человек.

В Испании также отметили падение смертности среди зараженных коронавирусом, по данным на воскресенье скончалось 410 диагностированных. Сутками раньше в больницах Испании скончались 482 человека, а в конце марта число смертей за сутки превышало 900.

Испания — третья страна в мире, вместе с Италией и США, где количество связанных с коронавирусом смертей в больницах превысило 20 тысяч. Премьер-министр Педро Санчес накануне объявил о продлении общих карантинных мер до 9 мая, при этом о частичном послаблении было объявлено в начале недели. Тогда каталонские власти отказались исполнять решение Мадрида. В остальных же регионах Испании ряд категорий работников вернулись к работе при соблюдении санитарных норм. Правительство планирует отменять карантинные меры постепенно, по очереди в разных регионах, начиная с Андалусии. В воскресенье Санчес сказал, что власти планируют отменить часть карантинных мер в отношении детей, которым запрещено выходить из дома с 14 марта. 27 апреля дети смогут выйти на улицы, сказал премьер-министр.

На 20 тыс. смертей больше в Испании от COVID 19 показала 20 апреля Россия 24 . Возмущен Александр из Бердска

Число смертей в Испании от COVID-19




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От редакции

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Аноним, 20 апреля 2020 12:35
НВР: банально опечатка.

Вот интересно: когда какой нить Навальный открыто врет, то хомячки сразу пищат в стиле "ну и что такого - все врут".
А когда федканал ошибается (потом исправляя кстати всегда), то все! капец!
Аноним, 20 апреля 2020 12:51
Федканал исправил "ошибку" про распятого мальчика в ОРДЛО?

Капец, это когда топят за власть невзирая на окружающую реальность.
В последнее время таких осталось немного, да и те на зарплате...
1, 20 апреля 2020 13:46
Аноним, 20 апреля 2020 12:51
По себе не суди "на зарплате")
Журналисты Первого отвечают на обвинения во лжи в связи с сюжетом про убийство ребенка в Славянске
https://www.1tv.ru/news/2014-12-21/31502-zhurnalisty_pervogo_otvechayut_na_obvineniya_vo_lzhi_v_svyazi_s_syuzhetom_pro_ubiystvo_rebenka_v_slavyanske
"Жизнь оказалась страшнее фантазии. Если болезненной фантазией женщины, чья психика не выдержала ада круглосуточных обстрелов Славянска, оказался рассказ луганской беженки."
В сюжете и не говорили, что это правда, а далее была прямая речь. Позже первый канал деликатно назвал эту женщину сумасшедшей. Но вы 6 лет уже обсасываете этот сюжет. Врать то не надело, или ты настолько заврался, что сам себя обманул?
Аноним, 20 апреля 2020 12:52
Если называть ошибкой, которая "исправляется" непрерывный многолетний поток лжи, то-да, вы правы, лахтинский товарисч
Аноним, 20 апреля 2020 13:13
Им врать не привыкать. 146% же.
Аноним, 20 апреля 2020 14:01
Они не могут не врать по определению. Иначе рухнет вся конструкция. Она стоит исключительно на лжи.

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