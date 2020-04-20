Пневмония: Как не пропустить главные симптомы опасной “болезни легких”

У людей с ослабленным иммунитетом пневмония может начать развитие на фоне анемии, истощения, химиотерапии, диет и т.д. В группе риска находятся дети до двух лет, лежачие больные и люди пожилого возраста.

Большая часть заболевших пневмонией даже не подозревают насколько это опасно

Опасное заболевание, которое носит название пневмония (в переводе с греческого — “болезнь легких”), может развиваться по разным причинам. Сейчас чаще всего можно встретить развитие болезни легких без температуры, но с кашлем. Медики, в зависимости от того, как протекает болезнь у человека, выбирают индивидуальный способ лечения.

Большая часть заболевших пневмонией даже не подозревают насколько это опасно, а свое плохое самочувствие они списывают на обычную усталость. Но болезнь не стоит на месте и начинает прогрессировать, и если вовремя не обратиться за медицинской помощью, то ситуация может не только ухудшиться, но и привести к летальному исходу.

Какие симптомы у пневмонии без температуры

Зачастую пневмония у человека сопровождается высокой температурой. Так температура больного может достигать 40 градусов. Однако есть скрытая пневмония, когда человек даже не подозревает о том, что он болен. Люди могут подумать, что это обычная усталость и не придать этому никакого значения. Но надо быть максимально внимательным, есть и другие характерные симптомы, которые указывают на пневмонию:

головная боль;

слабость и недомогание;

одышка;

сильные боли в грудной клетке;



заложенность носа, насморк;сонливость;сильное потоотделение.Скрытая пневмония у взрослых, которая не сопровождается температурой, может быть вызвана ослабленным иммунитетом. Сложнее болезнь протекает у детей и людей пожилого возраста.

Если есть сильный кашель, и другие признаки, но при этом нет температуры важно обратиться к врачу, и не заниматься самолечением.

Если температуры нет, но при этом есть кашель, то выявить наличие пневмонии гораздо легче, нежели в других случаях. Зачастую такая пневмония появляется у тех, кто не долечил грипп. Изначально кашель будет слабый, но со временем он будет усиливаться и будет увеличиваться количество мокроты.

Также пневмония без кашля может сопровождаться плохим аппетитом и сильной жаждой, проблемами с дыханием, румяностью половины лица с той стороны, где есть нарушение функции легких.

Определить диагноз при пневмонии с кашлем гораздо проще, чем когда его нет. Однако люди не спешат к врачам, а пытаются заниматься самолечением используя народные методы или лекарства. Чтобы не усугублять развитие болезни, надо сразу обратиться за медицинской помощью.

Отличия коронавируса от пневмонии

Евгений Комаровский, доктор медицинских наук и педиатр, рассказал об отличиях коронавирусной инфекции COVID-19 от пневмонии. Так специалист считает, что воспаление легких может быть вызвано вирусами или бактериями. Если оно вызвано вирусами, то сделать ничего нельзя. Очень важно, чтобы организм самостоятельно выработал иммунитет, чтобы самостоятельно убить вирус.

При скоплении в легких мокроты нарушается вентиляция органа и начинают размножаться микроорганизмы. Таким образом развивается бактериальная пневмония. Если при бактериальной пневмонии очаг поражения только в легких, то при вирусной — страдает весь орган.

При коронавирусной инфекции необходимо дать человеку 5–12 дней, чтобы устоять, сформировать иммунитет, который сам справится с вирусом. Лечение при вирусной пневмонии, коронавирусе – это поддержка организма, чтобы он смог сам быстрее убить опасный вирус, – отметил Комаровский.

Угрожающие признаки пневмонии при опасном состоянии

У людей, которые злоупотребляют алкоголем и курением, а также у тех, кто работает на вредном для здоровья производстве, утреннее пробуждение с кашлем без особых признаков может быть привычным состоянием. Некоторые хронические заболевания могут иметь болезненные ощущения, которые маскируют негативную симптоматику развивающегося воспаления легких.

У людей с ослабленным иммунитетом пневмония может начать развитие на фоне анемии, истощения, химиотерапии, диет и т.д. В группе риска находятся дети до двух лет, лежачие больные и люди пожилого возраста.

Врачи рекомендуют пристально следить за своим состоянием здоровья, и ни в коем случае не заниматься самолечением. Если большая часть вышеперечисленных симптомов совпадает, то немедленно обратиться за медицинской помощью. Поэтому если есть кашель, но нет температуры, это не означает, что нет пневмонии.

Тяжелой форме пневмонии характерны следующие симптомы:

оттенок синего цвета на ногтях и слизистых;

спутанность сознания и утрата пространственно-временной ориентации;

падение диастолического и систолического давления;



участившееся дыхание.Подводя итоги, можно прийти к выводу, что пневмония с кашлем, но без температуры не является редкостью. Методы лечения определяются врачами после диагностики заболевания. И если вовремя обратиться к медикам, то пневмонию можно определить на ранних стадиях.

Источник: therussiantimes.com