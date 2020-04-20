20 апреля 2020 года — Светлый понедельник: Что нельзя делать в первый день после Пасхи

Интересным является то, что в этот период каждый желающий может попросить благословения у батюшки для того, чтобы ударить в колокол самостоятельно.

Пасха может выпадать на разные числа, но празднуется всегда в воскресенье, и поэтому первым днем после Светлого праздника является понедельник

После того как люди встретили Пасху, начинается Светлая седмица, которая длится неделю. Каждый день в ней наделен своим смыслом, запретами и традициями. Первый день после празднования Воскрешения Иисуса – понедельник.

Традиции Светлого понедельника и можно ли работать в этот день

Пасха может выпадать на разные числа, но празднуется всегда в воскресенье, и поэтому первым днем после Светлого праздника является понедельник. Название Светлый этот день получил из-за того, что считается, что он освящен Богом, ведь произошло чудо, и жизнь победила смерть.

На протяжении всей Пасхальной недели службы будут проводиться по особому чину:

привычные молитвы не читаются, и вместо них можно услышать чтение тропаря, и это делается напевно;

ни в коем случае не проводят венчания и заупокойные службы;

в храмах обязательно оставляют открытыми Царские врата на круглые сутки, и это действие является символом для верующих открытия Небес;

после того как проходит Литургия, прихожане совершают крестный ход, неся зажженные свечи под праздничный звон колоколов.

Интересным является то, что в этот период каждый желающий может попросить благословения у батюшки для того, чтобы ударить в колокол самостоятельно.

Работа в первый понедельник после Пасхи. Каждый православный верующий знает, что в Светлый праздник работать совершенно нельзя, ведь этот день, и следующий после Светлого праздника день лучше посвятить общению с Богом и родными людьми. До того, как произошла революция, люди на протяжении всей недели отдыхали и ходили на службы в храмы и в гости друг к другу.

В современном мире у людей не всегда есть возможность взять отгул, но переживать не стоит, ведь при разумном подходе к работе грехом это считаться не будет. Очень важно в этот период, да и всегда, не желать людям плохого, не сквернословить и не сплетничать. Хозяйкам также разрешается убирать, но главное – делать все без особого пристрастия.

Что категорически запрещается делать в Светлый понедельник, и что разрешено

Есть некоторые деяния, которые под категорическим запретом в Светлый понедельник, а именно:

нельзя находиться в подавленном состоянии и думать о плохом;

вступать в конфликтные ситуации;

заниматься посторонними делами, забыв про прочтение молитвы;

злоупотреблять алкогольными напитками;

переедать, и дело тут не только в церковных запретах, но и в медицинских.

Многих людей интересует вопрос, а можно ли подстричься в понедельник после празднования Пасхи. Тут церковь напрямую этого не запрещает, но также известно, что в этот период стоит как можно меньше думать о земных делах и больше о душе.

В этот день принято ходить в гости друг к другу и садиться за праздничный стол. Православные верующие обязательно посещают храм и молятся.

Погодные приметы в Светлый понедельник расскажут погоде и урожае

Каждый крестьянин или владелец огорода так или иначе думает о том, как улучшить урожайность или когда лучше сажать ту или иную культуру. На Светлый праздник также существуют некоторые приметы, по которым можно судить об урожае или погоде, ведь погода сама подсказывает, какой будет год – голодный или плодородный:

ливень в скором времени можно ожидать в том случае, если на небе не видно ни одного облачка или тучки;

по погоде в этот день можно будет судить, каким будет лето;

морозные дни еще будут, если не слышно пение птиц, и они не летают.

Каждый человек сам для себя решает, как ему проводить первый понедельник после Пасхи, но чтобы не вызвать немилость Божью, лучше соблюдать все главные запреты и думать в этот день только о светлом и хорошем.

Источник: rsute.ru