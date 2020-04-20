Построй свой дом из арболита в Бердске и Искитиме

Иметь свой дом – мечта практически каждого человека. Но построить собственное жилье не единственная задача, которую преследует хозяин участка. Также важно, чтобы будущий дом был экологичным, тёплым и надёжным. Эту проблему решает современный материал для строительства – арболит. Своим экспертным мнением о том, почему арболит набирает повышенную популярность в строительстве, делятся специалисты «АрболитСтройКом».

Что такое арболит и чем он лучше других стройматериалов для возведения стен дома?

Арболит – это строительный материал, разновидность лёгкого бетона, предназначенный для строительства малоэтажных домов. Еще до вчерашнего дня не было материала, который удовлетворял бы требованиям надежности, качества, теплопроводимости и цены. А сейчас найден материал, успешно сочетающий в себе прочность камня, теплоизоляцию дерева, приемлемую цену и простоту в использовании.

Не секрет, что застройщик старается выбрать материалы для строительства дома в соотношении «цена–качество». При том, чтобы цена была ниже, а качество выше. Возведение стен дома должно производиться, исходя из требований, установленных клиентом: сохранение тепла зимой, летняя прохлада в жаркие периоды года, безопасность и комфорт. Так, бетонный блок является прочным материалом, а древесина экологичным. Именно поэтому отличным вариантом и решением в строительстве для возведения стен дома выступает Арболит.

Почему арболит так пользуется спросом у строителей, и что вы можете порекомендовать тем, кто еще его не попробовал или боится пробовать в работе?

Удивительно, что еще кто-то не попробовал арболит в строительных работах! Важнейшей характеристикой любого строительного материала, является предел прочности на сжатие, у арболита он доходит до М100, а модуль упругости вплоть до 2300 МПа. Арболит на сегодняшний день является одним из самых уникальных строительных материалов. Его уникальность заключается в том, что в арболите впервые удалось не только совместить прочность, несгораемость бетона и удивительный микроклимат деревянного дома (арболит на 85-90% состоит из древесной щепы), но и в качестве бонуса получить материал с высокой теплоизолирующей способностью. А в наше время, когда происходит постоянный рост стоимости энергоносителей, теплоизолирующие свойства материала становятся одним из главных преимуществ арболита. Его безопасность для здоровья подтверждена сертификатом соответствия по ГОСТу.

Арболит не является ноу-хау 21 века. Этот строительный материал к нам пришёл ещё в 1960 годах . Конечно, рынок стройматериалов менялся с течением времени, людям хотелось попробовать что-то новое в строительстве, и арболит стал уходить на второй план, и был вытеснен крупнопанельным домостроением. Но, как известно, «все новое – это хорошо забытое старое».

Арболит – природный, экологически чистый строительный материал

Почему «АрболитСтройКом» решил работать именно с этим материалом?

«АрболитСтройКом» входит в группу компаний завода «СибирскийАрболит» – одного из ведущих производителей арболитовых блоков в Сибирском Федеральном округе. Выбор арболита в качестве стройматериала очевиден. Ведь арболит это:

– безопасность;



– тепло и комфорт;– приятный микроклимат;– легкий фундамент;– прочные стены;– отсутствие плесени.В нашей компании есть достойный выбор арболитовых блоков разных размеров, высокого качества, отличающихся следующими производственными характеристиками:– маленький вес;– низкая теплопроводимость;– максимальная экологичность;– высокая морозостойкость и огнеупорность.Перед возведением дома из арболита рекомендуется получить консультацию наших специалистов проектного отдела.

Какие ещё уникальные свойства обладает арболита?

Помимо того, что арболит является природным экологичным материалом, он также, в отличие от других стройматериалов, абсолютно гипоаллергенен. Гипоаллергенность арболита очень важна будущим хозяевам жилья.

Не многим известно, что со временем любой искусственный материал начинает испускать различные пары, среди которых, в том числе, могут быть и канцерогенные яды. Именно они и вызывают у жильцов сухость в носу, першение в горле, раздражение на коже и даже гипоксию. Поэтому в этом плане арболит станет настоящей находкой для тех, кого мучает аллергия практически каждый день. Арболит – абсолютно безопасный для здоровья гипоаллергенный материал!

Вы занимаетесь строительством домов из арболита?

Строительство домов из арболита – наша главная и прямая задача. Мы несем ответственность перед клиентом за то, что предлагаем. У нас есть как готовые проектные решения, так и персональные разработки дизайн-макетов с учетом всех пожеланий клиента. Среди готовых проектов есть одноэтажные, двухэтажные дома, мансардные дома, бани и дуплексы. Площадь индивидуальных домов варьируется от 60 до 300 м2.

У нас есть свое собственное проектное бюро с высококвалифицированными специалистами. Также «АрболитСтройКом» имеет многолетний опыт в строительстве жилых домов. За это время мы совершенствовали свои навыки и умения, чтобы все наши клиенты оставались исключительно довольными работой. Мы проводим ежедневный контроль прораба, занятого на участке, и составляем дистанционный отчет о проделанной работе на объекте клиента. При осуществлении работ «АрболитСтройКом» соблюдает все нормы СНИП. Также у нас есть выход из сложных ситуаций, когда, например, клиент купил участок с заложенным фундаментом под дом, или недостроенным домом. Наши специалисты выезжают на место, проводят экспертизу и, либо корректируют фундамент под дальнейшее строительство, либо полностью его разбирают, чтобы начать новые работы на участке.

Как с вами можно начать сотрудничество?

Стать нашим клиентом или партнером достаточно просто! Нужно всего лишь посетить официальный сайт компании sib-arbolit.ru/stroitelstvo/ и оставить онлайн-заявку или позвонить по телефону 8-923-182-60-60. Менеджер «АрболитСтройКом» свяжется с Вами и с радостью ответит на все вопросы.

Арболит – это надежное, прочное и долговечное решение для вашего дома! А самое главное, экологичное и безопасное для здоровья родных и близких.

Адрес: г.Новосибирск,ОбьГЭС, ул.Варшавская, 3, тел 8(923) 182-60-60

почта: info@sib-arbolit.ru

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