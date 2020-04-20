Бессимптомники заражают окружающих: именно они и есть вакцина от коронавируса

«Идет коллективная иммунизация. Когда она достигнет 70 процентов, закончится рост заболевания. Этот процесс хорошо известный среди вирусных инфекций», — считает Ершов.

В России не особо высокий показатель зараженных COVID-19

Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал о существовании группы людей с коронавирусом, не имеющих симптомов, которые при этом распространяют вирус, делая то, что должна делать вакцина. Так он прокомментировал в беседе с НСН слова доктора биологических наук Владимира Макарова.

Накануне эксперт заявил, что коронавирусом можно заразиться даже от тех, кто болеет бессимптомно.

Специалист называет таких пациентов не бессимптомными больными, а здоровыми носителями инфекции, которые «сами не болеют, но переносят вирус и заражают окружающих».



«Идет коллективная иммунизация. Когда она достигнет 70 процентов, закончится рост заболевания. Этот процесс хорошо известный среди вирусных инфекций», — считает Ершов.

Он подчеркнул, что это не отменяет необходимости соблюдать меры профилактики.

«Нужно сохранять строгие меры контроля. Они уже позволили снизить заболеваемость — она не носит взрывной характер. Людям нужно чаще мыть руки. Больным — обязательно носить маски. Здоровым людям это нужно, скорее, для самоуспокоения», — отметил вирусолог.

В России количество заболевших достигло 43 тысяч, порядка трех тысяч человек излечились. Власти призвали граждан соблюдать все меры предосторожности, в частности носить маски в общественных местах и держать дистанцию.

Источник: РИА Новости