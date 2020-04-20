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Бессимптомники заражают окружающих: именно они и есть вакцина от коронавируса

17:31 20.04.2020 Фото: pixabay.com
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«Идет коллективная иммунизация. Когда она достигнет 70 процентов, закончится рост заболевания. Этот процесс хорошо известный среди вирусных инфекций», — считает Ершов.

Бессимптомники заражают окружающих: именно они и есть вакцина от коронавируса
В России не особо высокий показатель зараженных COVID-19

Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал о существовании группы людей с коронавирусом, не имеющих симптомов, которые при этом распространяют вирус, делая то, что должна делать вакцина. Так он прокомментировал в беседе с НСН слова доктора биологических наук Владимира Макарова.
Накануне эксперт заявил, что коронавирусом можно заразиться даже от тех, кто болеет бессимптомно.
Специалист называет таких пациентов не бессимптомными больными, а здоровыми носителями инфекции, которые «сами не болеют, но переносят вирус и заражают окружающих».

«Идет коллективная иммунизация. Когда она достигнет 70 процентов, закончится рост заболевания. Этот процесс хорошо известный среди вирусных инфекций», — считает Ершов.

Он подчеркнул, что это не отменяет необходимости соблюдать меры профилактики.
«Нужно сохранять строгие меры контроля. Они уже позволили снизить заболеваемость — она не носит взрывной характер. Людям нужно чаще мыть руки. Больным — обязательно носить маски. Здоровым людям это нужно, скорее, для самоуспокоения», — отметил вирусолог.

В России количество заболевших достигло 43 тысяч, порядка трех тысяч человек излечились. Власти призвали граждан соблюдать все меры предосторожности, в частности носить маски в общественных местах и держать дистанцию.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Боитесь заразиться?

Аноним, 20 апреля 2020 17:39
Перевожу на русский - вся это истииия и самоизоляция мартышкин труд. Люди все равно поймают ОРВИ, переболеют, выработают иммунитет.
И кому это все надо?

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